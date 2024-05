Neutro Roberts festeggia 120 anni con un ritorno alle origini fiorentine

Era il 1904, con il lancio sul mercato della prima saponetta solida neutra a marchio Roberts, che inizia il percorso dello storico marchio fiorentino Neutro Roberts, brand conosciuto per la produzione di articoli per la cura e l’igiene personale. Una storia fatta di tradizione unita all’innovazione, che viene celebrata oggi, in occasione del 120° anniversario del brand, con uno speciale cortometraggio “La storia di Henry Roberts”, racconto intimo e identitario, che si inserisce in un progetto di comunicazione più ampio a coronamento di un riposizionamento e rilancio del brand, che attraverso un viaggio nel tempo ci porta alle sue origini fiorentine.

“Il legame con il territorio e con Firenze è indissolubile e attraversa un po’ tutte le dimensioni temporali, dal passato, al presente, al futuro – commenta Lorenzo Sironi, General Manager della divisione Personal Care & Beauty di Bolton – Passato perché la marca nasce lì, il presente perché Neutro Roberts è impegnato nella generazione di valore sul territorio, in particolare grazie al nostro stabilimento di produzione di Calenzano. Con oltre 250 dipendenti, questo stabilimento produce più di 150 milioni di prodotti al giorno e mette lo sviluppo sostenibile al centro dei suoi processi produttivi. Il futuro è il sogno di andare a raccontare nel mondo la storia di cura e di bellezza italiana.”

La storia: un film che riporta alle origini di Neutro Roberts

Tutto è partito nel 1843 quando il chimico inglese Henry Roberts arrivò a Firenze per aprire il suo laboratorio farmaceutico H. Roberts & Co in Via Tornabuoni 17 a Firenze, città che all’epoca era considerata la capitale culturale d’Italia e un polo d’eccellenza per il sapere farmaceutico. Ed è qui che comincia il racconto - liberamente ispirato a fatti realmente accaduti – che narra dell'attitudine di Henry a restituire attenzione alle persone attraverso la cura della loro pelle.

“Questo cortometraggio – commenta Lorenzo Sironi, General Manager della divisione Personal Care & Beauty di Bolton - che abbiamo chiamato “La storia di Henry Roberts”, vuole tracciare l’inizio e le origini della nostra marca, raccontando appunto la storia di questo giovane farmacista inglese che arriva a Firenze per coronare il sogno di avere una sua attività. Lo vediamo per le vie della città, tra carrozze, cavalli, cercare un ebanista in grado di dare un’insegna alla sua attività.”

L’importanza della “restituzione”

Così come per Henry, anche per Neutro Roberts c'è sempre qualcosa che possiamo restituire se guardiamo con più attenzione le cose e trattiamo le persone con più cura. La restituzione diventa così un valore quotidiano per tutti noi. Possiamo restituire cura a noi stessi e ai nostri cari, esperienza alle nuove generazioni, rispetto alla comunità e ascolto alle esigenze di tutti. Questo valore è il cuore della filosofia di Neutro Roberts, incarnato dal Puro Olio di Glicerina, l’ingrediente ispirato proprio alla sua originaria farmacia.

“La farmacia era un luogo molto vicino alle persone perché anticipava dei bisogni, li accoglieva e li rendeva accessibili – sottolinea Lorenzo Sironi - Il ruolo che ha avuto Neutro Roberts nel tempo è proprio quello di mantenere questa accessibilità con dei prodotti semplici e adatti a tutti.”

Tra passato e futuro: le novità del brand per il 2024

Sono passati dunque 120 anni e Neutro Roberts, primo brand a introdurre nel mercato italiano il concetto di prodotti per l’igiene personale a pH naturale, prosegue nel suo percorso di crescita.

“Neutro Roberts, di proprietà della multinazionale a conduzione familiare Bolton, è uno dei brand principali della divisione Personal Care del gruppo – racconta Lorenzo Sironi, General Manager della divisione Personal Care & Beauty di Bolton – Come novità per il 2024 abbiamo da poco lanciato la nuova linea di deodoranti Antica Farmacia Essenze Italiane, pensata per esaltare tutta la distintività della nostra identità farmaceutica ed esperienza nel selezionare e formulare i migliori ingredienti.”