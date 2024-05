Rifiuti, Simonetti (FdI Empoli): "Cassonetti intelligenti e tariffa proporzionale a quantità"

L'attuale raccolta dei rifiuti differenziati tramite il porta a porta rappresenta una modalità onerosa in termini economici per i cittadini oltre che poco decorosa per la città.

La nostra proposta - sostiene Daniela Simonetti, candidata per il consiglio comunale di Empoli per il centrodestra del candidato sindaco Simone Campinoti - è quella di eliminare questo sistema assolutamente poco virtuoso per una città da considerarsi sviluppata ed inserire in sostituzione cassonetti intelligenti collocati in opportune isole ecologiche.

Detti cassonetti saranno forniti di sistemi elettronici con apertura tramite chiave o tessera, correttamente inseriti per facilitare il cittadino allo smaltimento differenziato senza alterare l'estetica urbana. Queste soluzioni sono ovviamente già presenti in tante città ed oltre a presentarsi efficaci hanno anche ottenuto un importante risultato in termini non solo di educazione ambientale ma anche di partecipazione responsabile e proattiva del cittadino.

Sono tanti i vantaggi che questa gestione porterà, sostiene Simonetti, dall'abbattimento delle tratte inutili con risparmio di tempo, consumi ed emissioni di co2, una programmazione del servizio di raccolta in funzione del reale bisogno, nessuna necessità di cambiare i cestini o cassoni generando così dei rifiuti e spese per nuove forniture e non meno importante la libertà del cittadino di allontanare i rifiuti da abitazioni e attività quando necessario senza i vincoli che l'attuale porta a porta crea con la calendarizzazione dei ritiri.

Il nostro progetto prevede inoltre, continua Simonetti, l'inserimento di cassette per il contenimento degli olii esausti, apportando un nuovo elemento per la tutela ambientale ed una nuova soluzione di smaltimento per il cittadino.

Infine la tariffa sarà proporzionale al volume di rifiuti prodotto e verrà eliminata la quota fissa prevista all'interno della TARIC che incide per il 40%.

Fonte: Ufficio Stampa