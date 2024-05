Sanità territoriale, evento elettorale di Mantellassi: "Vogliamo un garante della salute"

Dal medico condotto al medico di medicina generale, ripercorrendo la storia della medicina di famiglia da prima del Sistema sanitario nazionale fino al PNNR, guardia medica e della diagnostica di primo livello negli studi del medico di famiglia. Saranno questi gli argomenti di cui si discuterà domani, martedì 21 maggio, alle 21.30 alla casa del popolo di Pozzale a Empoli, all’incontro “La sanità territoriale: passato, presente e futuro”, a cui parteciperanno Niccolò Biancalani, medico di medicina generale e segretario regionale federazione Medici di medicina generale Toscana; Iacopo Periti, medico di medicina generale; Daniela Mallardi, infermiera di pronto soccorso e Anna Maria Tinacci, rappresentante associazioni di pazienti ODV Algea. Le conclusioni sono affidate a Alessio Mantellassi, candidato sindaco del centrosinistra a Empoli.

"La sanità è uno dei temi che i cittadini hanno più a cuore-spiega Mantellassi- per questo insieme al dottor Periti, candidato nella lista Alessio Mantellassi sindaco, abbiamo deciso di organizzare questo incontro. Nel nostro programma elettorale abbiamo scritto chiaro quali sono i nostri obiettivi: i servizi socio sanitari dovranno sempre più essere dislocati in tutte le frazioni della città, per garantire vicinanza e servizi efficienti per tutti i cittadini. Vogliamo realizzare una nuova Casa della Comunità nella zona est della città e ampliare i servizi offerti nella nuova Casa della Comunità Gino Strada e della casa della Salute a Empoli ovest con nuovi e ulteriori ambulatori specialistici.

Chiederemo alla Regione di potenziare la figura sanitaria dell’infermiere di famiglia e di comunità, che è già presente a Empoli e che interviene nell’ambiente familiare del paziente con cure primarie, agendo in stretta sinergia con il medico di famiglia e con gli operatori della rete ospedaliera e territoriale. Chiederemo, inoltre, di proseguire coi lavori di ristrutturazione del blocco H in viale Boccaccio. Vogliamo istituire un “garante della salute”, una figura che si occupi di monitorare costantemente i dati sulla qualità della vita in città".