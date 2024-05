Viareggio, sequestrati circa 400mila prodotti da fumo: negozio privo di autorizzazione

I militari del Comando Provinciale di Lucca, a seguito di una mirata attività info-investigativa, hanno eseguito un controllo d’iniziativa finalizzato al riscontro della corretta applicazione delle norme che regolano la vendita di generi da Monopolio, accedendo presso la sede di un’attività commerciale, corrente in Viareggio, esercente la vendita di prodotti diversi da quelli alimentari.

Durante le attività operative, i Finanzieri del Gruppo Viareggio hanno rinvenuto numerosi prodotti rientranti nella categoria merceologica degli “accessori ai tabacchi da fumo”, quali cartine e filtri, esposti in vendita sugli scaffali, riscontrando che il titolare dell’esercizio in argomento, un uomo di nazionalità italiana, non era in possesso delle prescritte autorizzazioni per la vendita di tali beni.

Conseguentemente, è stato eseguito il sequestro penale di oltre 380.000 beni della specie, corrispondenti a un peso pari a circa 16 Kg. Per quanto precede, ai sensi della normativa di riferimento, il titolare dell’esercizio commerciale controllato è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca per la violazione degli artt. 96 della Legge n.907/1942 e 8 della Legge n. 27/1951.

L’operazione rappresenta un’ulteriore testimonianza del costante impegno del Corpo a presidio della legalità economica nel territorio e a tutela degli operatori economici sani e che rispettano le regole.

Si precisa che per il principio di innocenza, la responsabilità delle persone sottoposte alle indagini sarà

definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

Fonte: Comando Generale della Guardia di Finanza V Reparto - Ufficio Stampa