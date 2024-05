Bicincittà a Firenze, edizione 2024 in notturna

Torna a Firenze, e sarà eccezionalmente in notturna, Bicincittà, tradizionale evento, giunto alla 36esima edizione, che Uisp dedica alla bicicletta, intesa come mobilità sostenibile oltre che all’insegna della socialità, dello stare insieme, dello sport per tutti e anche con uno scopo benefico. Queste e tante altre passioni e sensibilità sono colte nel messaggio di Bicincittà che da anni gode di grande successo e partecipazione. Sabato 25 maggio saranno di nuovo lanciati a Firenze svariati messaggi. Quelli che riguardano mobilità alternativa, cultura urbana ed educazione ambientale, i principi cardine di Bicincittà. Lo scopo è quello di proporre ai cittadini una giornata diversa, all’insegna dello sport, del vivere sano e della mobilità sostenibile, e anche della beneficenza.

Quest’anno poi ci sarà un tema in più: quello di essere momento di avvicinamento ufficiale alla tappa di partenza del Tour de France che il prossimo 29 giugno porterà i ciclisti della più importante corsa a tappe del mondo da Firenze a Rimini, transitando per numerosi Comuni della Città metropolitana di Firenze. Bicincittà sarà quindi organizzata dal Comitato Uisp di Firenze presieduto da Marco Ceccantini in collaborazione con Comune di Firenze, col patrocinio anche di Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, Università degli Studi di Firenze e Museo di Gino Bartali presieduto e diretto da Maurizio Bresci. Banca Alta Toscana è main sponsor dell’evento.

L’evento è stato presentato presso la Piscina Le Pavoniere alle Cascine a Firenze, non lontano dal punto di ritrovo e partenza di sabato. Presenti tra gli altri oltre a Marco Ceccantini, Cosimo Guccione, assessore allo sport del Comune di Firenze, Alberto Panizza, presidente di Giglio Amico, Giovanni Buti, responsabile sezione ciclismo Uisp Firenze.

MAGLIE GIALLE

Agli iscritti verranno regalate le maglie ufficiali dell’evento, naturalmente le maglie saranno gialle, il colore del simbolo del primato del Tour de France. Il Museo Gino Bartali inoltre metterà a disposizione 100 t-shirt del Museo. Ecco perché è consigliato fare la preiscrizione via mail, in modo da essere sicuri di avere in dote anche questo suggestivo gadget. E’ attesa una partecipazione di non meno di 250 persone, ma potrebbero essere di più visto il grande appeal che il conto alla rovescia del Tour sta creando in città e anche l’opportunità di trascorrere una serata diversa, all’insegna dell’ecologia, della mobilità sostenibile, dello stare insieme, tutti messaggi di cui c’è grande voglia tra le persone.

LOGISTICA E SCENARIO

La partenza sarà alle 21 presso il Piazzale del Re alla Cascine, in prossimità della sede del Tiro a Volo Firenze. Si andrà in direzione centro storico di Firenze toccando quasi subito Piazzale Vittorio Veneto con l’effetto scenico e colorato della grande ruota panoramica e inondati dalla nuova illuminazione “a giorno” con luci a led varata alcuni mesi fa dal Comune di Firenze. Poi via verso i Lungarni, Porta Romana, il centro storico con i principali monumenti tra cui Duomo e piazza della Signoria, per far ritorno in Piazzale del Re dopo poco più di 6 km complessivi. Un festoso "sciame giallo" quindi ricorderà ai passanti che di lì a un mese partirà la più importante corsa a tappe ciclistica del mondo. Si transita in buona parte del percorso che proprio i corridori professionisti seguiranno per recarsi al punto di partenza ufficiale, il Piazzale Michelangelo.

ISTRUZIONI PER L’USO

E’ obbligatorio indossare il casco per i minorenni ed è fortemente consigliato anche per gli adulti. Tutte le biciclette devono essere dotate di luci bianche frontali e rosse posteriori, o intermittenti o fisse.

ISCRIZIONI

Si può aderire iscrivendosi preventivamente tramite mail a firenze@uisp.it (consigliato); ci si può poi iscrivere anche sul posto dove ci saranno I “banchetti” di Giglio Amico associazione a cui andrà in beneficenza l’incasso della manifestazione. Il costo è di 7 euro per i singoli con agevolazioni progressive per I gruppi. Se ci si iscrive in due dello stesso nucleo familiare ad esempio il costo complessivo è di 10 euro.

A supporto dell’organizzazione anche le società ciclistiche affiliate alla Uisp, oltre che l’esperienza dello staff della sezione ciclismo di Uisp Firenze.

DICHIARAZIONI

“La bici – ha spiegato Marco Ceccantini, presidente Uisp Firenze - è uno strumento bellissimo che utilizziamo fin da piccoli; è uno dei primi strumenti che mette in relazione i figli con i genitori, è quin di un momento di felicità e libertà. Ecco perché Bicintittà rappresenta tutto questo, unito al messaggio dell’ambiente, della mobilità sostenibile, dell’utilizzo delle piste cicliabili. Vi aspettiamo sabato, in sicurezza, col caschetto e le luci di posizione per verificare di persona come Bicintittà e la Uisp coniugano la promozione del movimento e la valenza ambientale”.

“Siamo orgogliosi di partecipare a un evento come questo che ha il classico sapore della fiorentinità e dello sport – ha detto Alberto Panizza, presidente di Giglio Amico -. Ringraziamo Uisp Firenze per essere stati coinvolti. Siamo in attività da oltre 28 anni, periodo durante il quale abbiamo distribuito quasi un milione e 100mila euro, con eventi di varia natura, pubblicazione di libri e altro. Le nostre elargizioni ci vengono suggerite dalle assistenti sociali del Comune di Firenze, cosa che ci dà garanzie assolute sulla loro destinazione”.

“Un appuntamento di cui sono orgoglioso di collaborare insieme a Uisp – ha detto l’assessore allo sport del Comune di Firenze, Cosimo Guccione – perché abbina un appuntamento storico e di tradizione consolidata come Bicincittà alla grande attesa del Tour de France nella nostra città. Spero che possano partecipare più persone e famiglie possibili per vivere il nostro Parco delle Cascine e il centro storico di Firenze con questa pedalata in uno spirito di socialità e attenzione per il sociale”.

"Bicincittà è un appuntamento corale, allegro, colorato, popolare che punta a coinvolgere le famiglie delle città e tutti quelli che vogliono partecipare a un itinerario su due ruote per stare con gli altri e con Firenze in un modo diverso dal solito, dai bambini agli adulti agli anziani. Sosteniamo convintamente questa manifestazione, anche in vista di un altro evento, la Grand départ del Tour de France, che abbraccerà con le bici e con l'attenzione di tutti Firenze e una parte del territorio metropolitano. C'è qualcosa di solare in tutto questo e ne sentiamo il bisogno per uscire anche così da noi stessi e dal ricordo cupo e isolato della pandemia", la dichiarazione che ha fatto pervenire Nicola Armentano, consigliere delegato allo sport della Città Metropolitana di Firenze.

L’ESSENZA DI BICINCITTA’

Bicincittà è una manifestazione rivolta alle famiglie con l’obiettivo di coinvolgere l’intero nucleo familiare, dai bambini agli anziani, offrendo la possibilità di vivere una giornata diversa riappropriandosi di spazi urbani quotidianamente invasi dalle automobili e dal caos cittadino. Torna quindi l’invito a lasciare l’auto a casa e a prendere la bici per respirare un’aria più pulita, permettendo di godersi la bellezza della propria città, incentivando la realizzazione di piste ciclabili e sensibilizzando l’opinione pubblica sulla possibilità di usare mezzi alternativi all’automobile perché ogni giorno può diventare più “pulito”.

Storicamente Bicincittà si tiene la seconda settimana di maggio, in coincidenza della giornata della bicicletta, e in Italia in quella data e nelle settimane successive è organizzata in 46 località, tra cui molti capoluoghi di provincia. Il Comitato Uisp di Firenze ha spostato la data più avanti per avvicinarsi di più alla data della Grande Partenza del Tour de France. Venezia chiuderà la serie nazionale il 2 giugno.

La filosofia à che si partecipa con il cuore, perché ognuno è spinto dalla passione, più spesso dalle passioni: quella per la bicicletta con la sua storia, quella per lo stare insieme e comunicare, con la famiglia, gli amici, le nuove conoscenze che la bici favorisce; quella per le nostre città, per le loro bellezze e per le sventure urbanistiche che subiscono e che vogliamo combattere; quella per il tempo, risorsa non rinnovabile, che la fretta ci sottrae; quella per la solidarietà, cui la manifestazione è legata fin dal suo inizio. Ma si partecipa anche con la testa, perché ognuno è spinto dalle proprie sensibilità: quella per l’ambiente, l’aria, l’acqua, su cui la bici ci aiuta a riflettere; quella per città vivibili, a misura d’uomo e di bicicletta; quella che suggerisce il pedalare insieme in tante città, anche se lontani e diversi; quella per il linguaggio universale dello sport, che quelle differenze esalta, ma unisce.

PERCORSO NEL DETTAGLIO

Piazzale delle Cascine - Piazzale Kennedy - Via della Catena - Piazzale delle Pavoniere - Viale Lincoln - Piazza Vittorio Veneto - Attraversamento con pista ciclopedonale - Lungarno Vespucci - Ponte alla Carraia - Via dei Serragli - Piazza della Calza - Via Romana - Via Maggio - Piazza Frescobaldi - Ponte Santa Trinita - Via dei Tornabuoni - Via degli Agli - Via de' Pecori - Piazza San Giovanni - Giro del Duomo - Via Roma - Piazza della Repubblica - Via Calimala - Via Vacchereccia - Piazza Signoria - SOSTA - Lungarno Vespucci - Via Magenta - Corso Italia - Attraversamento con pista ciclopedonale - Piazza Vittorio Veneto - Viale Lincoln - Piazzale Kennedy - Piazzale delle Cascine.

TANTI EVENTI UISP DEDICATI ALLA BICI

Bicincittà 2024 si inserisce come detto nelle manifestazioni ufficiali di avvicinamento al Tour ma per Uisp Firenze ci saranno anche vari altri eventi su due ruote, sempre avendo come cardine la filosofia di un ciclismo per tutti e di tutti. Domenica 26 maggio a Rignano sull’Arno, il giorno dopo Bicincittà, ci sarà il campionato toscano Uisp di corsa su strada.

L’avvicinamento alla Grand Boucle era peraltro iniziato, per Firenze, addirittura il 14 gennaio 2024 con il Campionato Nazionale Uisp di Ciclocross organizzato a Rufina e si concluderà il 23 giugno con la GF cicloturistica del Mugello che sarà prova unica italiana del Campionato Nazionale di Cicloturismo. Non manca nemmeno il ciclismo storico, nel ricordo dei campioni del passato fiorentini che hanno vinto il Tour, Gastone Nencini e Gino Bartali, rappresentato dalla ciclostorica La Certosina, che si svolgerà il 18 e 19 maggio e che è anch’essa evento collaterale del Tour, dopo che già a Lastra a Signa era stata allestita La Lastrense lo scorso marzo.

