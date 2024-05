Da appassionati di Freccette ai campionati nazionali: la storia della squadra "Amici"

Ivan, Flavio, Salvatore, Tiberio, Niccolò, Alessio, Matteo e Marco. Otto amici chiantigiani, provenienti da Barberino Tavarnelle e zone limitrofe, uniti dalla passione per il gioco delle freccette, scommettono sul valore dell’amicizia e vincono. Lo hanno fatto credendo in sé stessi e soprattutto nel percorso di crescita sportiva di tutto il team, senza mai perdere una partita nel campionato amatoriale di livello regionale cui hanno preso parte dallo scorso autunno fino a qualche settimana fa.

Nato per gioco, da un abituale ritrovo tra amici nella saletta del Bar I’ Poggio di San Donato in Poggio, il gruppo ha fatto squadra, ha creato una rete dinamica di affinità e vocazioni, piena di energia ed entusiasmo, ha costruito delle relazioni di rispetto e stima reciproca e si è distinto nel panorama toscano. Il talento di ognuno di loro infatti è emerso fino a diventare una forza unitaria che il prossimo primo giugno sfiderà le migliori squadre d'Italia in occasione del campionato nazionale amatoriale del gioco delle freccette che farà tappa ad Arezzo. Con 36 punti, ottenuti in 12 gare, la squadra “Amici” di Barberino Tavarnelle oggi domina e conquista la vetta della classifica regionale, seguita dai Tiger Darts, Dannation Darts, Freccellesi, Dart Attack, Dart Vader, Wip Darts.

Le parole dei componenti della squadra

Ma la sfida ora è lanciare il cuore oltre l’ostacolo e diventare campioni d’Italia. “Il nostro percorso - dichiarano i giocatori - è stato straordinariamente sorprendente, a dire il vero non ci aspettavamo tanto successo, nonostante ci avessimo creduto fin dall'inizio”.

“Abbiamo deciso di costituire una squadra - proseguono - quando eravamo già molto amici, ci siamo ritrovati e abbiamo coltivato questa nostra passione con impegno, dedizione e soprattutto costanza, ne è venuto fuori un bellissimo progetto sotto il profilo umano e sportivo che intendiamo portare avanti grazie anche alla disponibilità dello spazio concesso dal Circolo della Filarmonica “Giuseppe Verdi” San Donato in Poggio”.

“Un'avventura che abbiamo fatto crescere - precisano - allenandoci, sostenendosi reciprocamente, scambiando consigli, idee e confrontandosi in maniera trasparente perché siamo convinti che il valore della solidarietà sia la base su cui fondare un rapporto autentico come il nostro che parla di sport, fiducia e voglia di stare insieme”.

Per il sindaco di Barberino Tavarnelle la squadra “Amici” ha già fatto centro, i dardi lanciati verso il bersaglio della socialità testimoniano i valori di amicizia e rispetto che gli otto giocatori hanno costruito mettendo in pratica quel modello di welfare che la cultura dello sport ha il compito di promuovere a tutti i livelli, amatoriali e professionistici.

I giocatori rispondono ai nomi di Ivan Vasilev Dimov, Flavio De Angelis, Salvatore Oliveri, Tiberio Fiaschi, Niccolò Galgani, Alessio Galgani, Matteo Pelacchi, Marco Arrighini.

Fonte: Ufficio Stampa