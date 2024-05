Elezioni Scandicci, i candidati della lista civica a sostegno di Claudia Sereni

Ventiquattro persone, unite dalla passione per Scandicci, con l’unico obiettivo di trasferire in politica le competenze civiche maturate nei vari campi di attività dei singoli.

Capolista di ‘Claudia Sereni sindaca’ è Alessio Vari: nato a Firenze, manager e direttore commerciale Italia di un’azienda farmaceutica, attualmente ricopre la carica di vicepresidente del Consiglio comunale di Scandicci.

Insieme a lui Claudia Baggiani (docente universitaria classe 1980), Matteo Petitti (agronomo con una lunga esperienza di vita e lavoro in Irlanda), Camilla Esclapon de Villeneuve (veterinaria), Maurizio Crudo (classe 1958, finanziere in pensione), Gian Franco Barbetta detto Yuri (imprenditore, già consigliere di ‘Scandicci cultura’), Niccolò Caciolli (analista finanziario), Candia Castellani (nata nel 1978, fondatrice della Scuola di illustrazione di Scandicci), Flavio Caravita (commerciante), Claudio Lascialfari (classe 1963, barista per 35 anni).

E ancora: Debora Spitale (che lavora in una mensa, gioca e allena nel Casellina femminile), Giovanna Sporti (igienista dentale libera professionist), Paola Presciuttini (scrittrice e drammaturga), Irene Parlagreco (ex direttrice amministrativa nell’istituto comprensivo Rossella Casini), Fiorenza Poli (istruttrice direttiva bibliotecaria), Rita Milazzo (insegnante di danza e coreografa), Edward Benedict Lorimer detto Dino (67 anni, ha lavorato nella cooperazione internazionale), Valeria Carli (docente nei percorsi di Formazione professionale per i ragazzi in obbligo formativo), Gianluca Raimondo (progettista e imprenditore sociale) e Raffaella Bianconi (avvocatessa appassionata di diritto e di diritti). Completano la lista Mario Sergio Berardi (insegnante in pensione ed ex vicepreside del Russell-Newton), Alberto Gabbrielli (libero professionista nel campo delle energie alternative), Antonello Toma (titolare di un’azienda di trasporti, ex consigliere e volontario della Casa del popolo de Le Bagnese) e Leonardo Lastrucci (impiegato e impegnato nell’associazionismo radioamatoriale).

“Una lista - commenta il capolista Alessio Vari - che rappresenta il civismo puro, il cui valore è rappresentato dalle persone che spaziano in lungo e largo tra le varie realtà di Scandicci: abbiamo chi opera nel sociale, nel volontariato, nell’etica e nella sostenibilità ambientale. Ci sono avvocati, insegnanti, imprenditori, manager, chi ha già avuto esperienze politiche e chi si trova al debutto. Senza dimenticare scrittori, amici degli animali, commercianti e negozianti, artisti, scrittori, illustratori: la nostra è davvero una lista che abbraccia tutte le categorie sociali con unico obiettivo: quello di sostenere il programma di Claudia Sereni sindaca”.

“Avere il sostegno di una lista civica che ha deciso di portare il mio nome - spiega Sereni - è per me motivo di grande orgoglio: in questo modo sono sicura che riusciremo ad attrarre i consensi anche di quanti in questa fase sono lontani dai tradizionali partiti politici, ma che non per questo vogliono rinunciare al loro sacrosanto diritto di votare ed essere rappresentati. Voglio ringraziare i ventiquattro candidati che si sono messi a disposizione con passione ed entusiasmo: sono convinta che insieme potremo portare a termine uno splendido lavoro”.

Fonte: Ufficio Stampa