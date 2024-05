Gkn, Rifondazione Comunista sostiene la proposta di legge del collettivo di fabbrica

Rifondazione Comunista della Toscana sostiene la proposta di legge depositata in Regione su Gkn e portata avanti con determinazione dal collettivo di fabbrica. Siamo sempre stati e saremo a fianco dei lavoratori, della comunità locale su questa vertenza. Non si tratta di salvare soltanto posti di lavoro, ma di cambiare le relazioni industriali, sociali e politiche sui temi del mantenimento di attività effettivamente produttive.

La vicenda GKN ci parla proprio di questo, così come ci parlava di questo una proposta di legge che – quando eravamo presenti nel consiglio regionale toscano – presentammo e che in buona parte ricalca quella odierna.

Per questo siamo stati presenti in tutte le mobilitazioni GKN non ultima quella dei giorni scorsi, e lo saremo ancora. Non ci possiamo rassegnare alla desertificazione produttiva, alla trasformazione della Toscana in una sorta di Disneyland per soli turisti, alla resa totale alla rendita finanziaria speculativa, ad un finta imprenditoria predatoria.

Se prendiamo atto delle timidissime dichiarazioni di attenzione di parte della politica toscana, dopo che per mesi e anni nulla ha fatto, la aspettiamo alla prova dei fatti. Così come non ci stupiscono le parole “burocratiche” e sostanzialmente dilatorie del presidente Giani.

La segretaria PD, quella che parla di diritti dei lavoratori e di sanità pubblica, ritiene compatibile tutto questo? Quel che è certo che solo la partecipazione diffusa da una parte e la mobilitazione dell’altra possono e debbono rappresentare un nuovo modello di relazioni industriali e incardinare nell’alveo dell’interesse generale delle comunità il ruolo della politica istituzionale, fino ad oggi assente perché volutamente debole di fonte ai poteri economici forti e agli interessi particolari. Così come tutto il tessuto sociale e sindacale deve dare un segnale forte in questa direzione. Noi ci siamo e ci saremo, non per frenare, ma per accelerare.

Fonte: Partito della Rifondazione Comunista - Segreteria regionale toscana