Il ministro Sangiuliano alla Galleria dell'Accedemia

Oggi il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha visitato la Galleria dell’Accademia di Firenze in occasione della conclusione dei lavori della facciata e dell’ingresso del museo, che completano i grandi cantieri che dal 2016 a oggi hanno visto la totale trasformazione del museo.

In questo modo la Galleria dell’Accademia dà il suo contributo al decoro della città di Firenze, sito Unesco.

Un museo che si è battuto in tutti questi anni per la tutela dell’immagine del David di Michelangelo, per il suo rispetto e la sua dignità come capolavoro e simbolo della nostra identità nazionale.

Allo stesso tempo grazie a una strategia mirata che ha visto aperture speciali straordinarie e continuative la Galleria dell’Accademia di Firenze nel 2023 ha superato per la prima volta nella sua storia i due milioni di visitatori aumentando del 42% il pubblico dal 2016, inizio mandato della direttrice Cecilie Hollberg.

