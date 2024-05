Inaugura il campo da Pickleball al Giglio Rosso di Firenze

Quattro settimane dopo la recente inaugurazione del nuovo impianto per la pratica del Padel arriva per l’Assi Giglio Rosso un nuovo taglio del nastro per il campo da Pickleball che è situato nella stessa area riservata al Padel e costituisce una novità assoluta per la città di Firenze: un gioco di grande tendenza che promette sviluppi del tutto analoghi – se non superiori per indice di gradimento e numero di praticanti – al Padel.

Per la Città Metropolitana di Firenze presente il consigliere delegato allo Sport che ha sottolineato come questa disciplina consenta di superare molte barriere, anche per la partecipazione dei non vedenti.

Molto popolare negli Stati Uniti fin dagli anni Settanta, praticato in Italia dal 2018, il Pickleball è una disciplina riconosciuta dalla Federazione Italiana Tennis e Padel e può considerarsi una “terra di mezzo” tra il Tennis e il Padel: negli USA il numero di giocatori di questo sport è enorme, 68 milioni, con una crescita repentina favorita dalla pandemia, che ha praticamente fatto raddoppiare il numero dei praticanti. In Toscana ci sono campi da Pickleball all’Isola d’Elba, sul litorale fra Massa e Cecina, a Pisa, Livorno, Empoli, Margine Coperta, nel territorio metropolitano fiorentino a Calenzano. Mancava Firenze Città e da oggi l’ASSI inserisce questa disciplina nella propria offerta.

Non solo Pickleball però su quella superficie: il nuovissimo campo è considerato ottimale anche per la pratica del Blind Tennis, attività pensata e codificata per soggetti ciechi e ipovedenti che è nei programmi di breve periodo della società biancorosssa: al momento attuale si sta procedendo alla formazione di tecnici competenti su questa disciplina da parte del Comitato Italiano Paralimpico e più precisamente dalla FISPIC, Federazione Italiana Sport Paralimpici Ipovedenti e Ciechi, alla quale la società del Viale Michelangelo si è recentemente affiliata.

ASSI Giglio Rosso, da sempre molto sensibile ai temi dell’inclusione delle persone con diverse abilità, compie così un’ulteriore passo avanti sul tema dell’accessibilità dell’impiantistica sportiva del proprio impianto che aveva già avuto un apprezzatissimo precedente nel 2023, con la realizzazione del Percorso Vita Melvin Jones, un’area attrezzata con stazioni di esercizio accessibili collocata in quella vasta area verde un tempo confinante con l’impianto sportivo e che si trovava in un pesante stato di abbandono e degrado.

Non è secondario ricordare come l’importante intervento di miglioramento delle attrezzature dell’ASSI Giglio Rosso sia stato realizzato con un rilevante investimento di risorse economiche da parte dell’Associazione sportiva e ovviamente con l’approvazione dell’Amministrazione Comunale, nel quadro del recupero e della valorizzazione di quell’area, che inglobata nell’impianto ASSI – dopo imponenti e onerosi interventi di bonifica – ha iniziato a generare benessere per i frequentatori: oltre agli impianti di Padel e Pickleball, si trova in quel contesto il recente impianto di Beach Volley, dei percorsi di cross country per gli allenamenti degli atleti e gli ampi spazi in natura da dedicare all’attività sportiva e ricreativa dei giovanissimi.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Assi Giglio Rosso