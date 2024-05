Prestazioni sessuali in due centri massaggi di Firenze, ai domiciliari due donne

In due centri massaggi gestiti da due donne cinesi si celavano in realtà delle case chiuse, con prestazioni sessuali in cambio di pagamenti extra. La scoperta è stata fatta dopo indagini nel Quartiere 5 di Firenze da parte della guardia di finanza su un primo centro massaggi. Nell'ultimo periodo le indagate avevano esteso i loro affari aprendo un altro centro massaggi nel centro storico del capoluogo toscano. Da lì la richiesta della procura al gip di un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, disposta in questi giorni. I due centri sono stati sequestrati.