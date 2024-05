Progetto Pegaso: la nuova frontiera della geolocalizzazione satellitare

Sarà presentato mercoledì 22 maggio alle 10 presso la sede dell’Istituto Geografico Militare di Firenze la nuova rete nazionale Pegaso VRS Now.

Pegaso VRS Now è la rete di stazioni di riferimento virtuali (Virtual Reference Station – VRS) certificata dall’Istituto Geografico Militare italiano (IGM), che fornisce accesso immediato alle correzioni GNSS in tempo reale (RTK – Real-Time Kinematics) in tutta Italia. La sua importanza nazionale è caratterizzata da una serie di caratteristiche che la rendono esclusiva: unica rete in Italia progettata, certificata e calcolata dall'Istituto Geografico Militare, ed equipaggiata con strumentazione Trimble di ultima generazione,190 stazioni di riferimento fisiche di ultima generazione distribuite per garantire ridondanza di servizio ed una copertura totale del territorio italiano, capacità di tracciare tutti i segnali GNSS per offrire un servizio affidabile e prestazioni efficienti garantendo una correzione centimetrica.

Alla presentazione parteciperà l’Amministratore Delegato di Difesa Servizi Luca Andreoli, il Comandante dell’Istituto Geografico Militare di Firenze Generale di Corpo d’Armata Massimo Panizzi, il Dott. Massimo Combi, General Manager Spektra a Trimble Company, l’Ing. Claudio Fabrizi, Direttore Centrale Servizi Catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare, il Dott. Maurizio Savoncelli, Presidente Consiglio Nazionale Geometri, l’Ing. Angelo Domenico Perrini, Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri.

Il progetto PEGASO rappresenta un'importante pietra miliare nel panorama delle tecnologie geospaziali, offrendo al Paese una soluzione avanzata e affidabile per la distribuzione in tempo reale delle correzioni differenziali delle osservazioni satellitari supportando una vasta gamma di applicazioni. Un importante traguardo nel panorama dell'innovazione tecnologica e della collaborazione tra settore pubblico e privato.

Grazie alla collaborazione tra Difesa Servizi, l'Istituto Geografico Militare di Firenze e la società Trimble Europe, si è riusciti a realizzare una rete GNSS certificata senza precedenti in Italia, con applicazioni che spaziano dal posizionamento topografico alla logistica dei trasporti, dall'agricoltura di precisione all'automotive e alla navigazione.

Il successo di questo progetto è il frutto di un impegno condiviso e di una visione comune per il futuro dell'innovazione tecnologica nel nostro Paese.

Fonte: Ufficio Stampa