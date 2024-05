Una serie di Rai Fiction sarà ambientata a Lucca: dai romanzi di Pasquale Sgrò

Il Comune di Lucca ha siglato l'accordo con la società Anele per una serie tv che sarà realizzata in coproduzione con Rai Fiction, che sarà ambientata a Lucca e dintorni, e le cui riprese sono previste per l’autunno del 2024.

La sceneggiatura della fiction è ispirata ai romanzi di Pasquale Sgrò, che vedono protagonista un ispettore alle prese con la soluzione di una serie di casi legati ad infortuni sul lavoro. Le parti letterarie sono state invece elaborate da Salvatore De Mola (sceneggiatore di film e fiction come Commissario Montalbano, Imma Tataranni, Rex, Makari), Andrea Valagussa (sceneggiatore di film e serie tv tra le quali Don Matteo e Distretto di Polizia), Gloria Giorgianni (amministratrice delegata di Anele), Emanuela Rizzuto (autrice e story editor) e Paola Randi (Tito e gli alieni con Valerio Mastrandrea, la Befana vien di notte con Monica Bellucci e Alessandro Haber).

L'accordo siglato dal Comune, con il sostegno della Fondazione Banca del Monte di Lucca, prevede la realizzazione di sei puntate e si sono già svolti in città, nelle scorse settimane, i primi sopralluoghi per l’individuazione e selezione delle location. Per le riprese saranno necessarie comparse, selezionate tra i cittadini con termini e modalità che l’amministrazione renderà note prossimamente.

A poche settimane dal termine delle riprese del film con Dustin Hoffman ed Helen Hunt, arriva quindi un'altra straordinaria occasione di promozione e visibilità per Lucca, che interpreterà se stessa in una fiction in cui la produzione ripone grandi ambizioni e aspettative.

Un ritorno graditissimo per la città, visto che le ultime serie tv girate a Lucca risalgono addirittura agli anni Novanta, quando furono protagonisti all’ombra dell’arborato cerchio Edwige Fenech e Ray Lovelock in Delitti privati ed Eros Pagni ne Il Mastino con Eros Pagni.

Prosegue quindi a grande ritmo il piano strategico di promozione coordinato dall’assessorato al turismo e dagli uffici competenti, che sta attirando l’attenzione non solo di importanti produzioni nazionali ed internazionali, ma anche emittenti televisive, noti portali online e carta stampata.

Ecco, nel dettaglio, il resoconto delle più prestigiose vetrine mediatiche che nel 2024 hanno portato il nome di Lucca nel mondo.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa