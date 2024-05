Carlo Conti a Sanremo, il ritorno del conduttore fiorentino sul palco più importante d'Italia

Ritorna un toscano alla guida del Festival di Sanremo. Dopo l'addio di Amadeus dopo 5 edizioni record, la Rai ha scelto il conduttore fiorentino per il ritorno sul palco dell'Ariston come conduttore e direttore artistico. La firma, seguita dall'ad Roberto Sergio, dal direttore generale Giampaolo Rossi e dal direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea, vale due edizioni.

Non è la prima volta: 7 anni fa l'ultima edizione delle tre dirette da Conti. Seguirono poi le due di Claudio Baglioni, con un ritorno importante sulla musica e sugli autori, per poi passare ad 'Ama'. Conti ha commentato in diretta al Tg1: "La musica come sempre al centro, quella attuale, che piace, speriamo di fare un bel lavoro e di continuare la meravigliosa tradizione di questo evento che mette tutti insieme, tutta la famiglia di fronte dalla tv". Il primo a scrivergli è stato Fiorello, 'partner in crime' del successo di Amadeus di questi anni.

Con l'edizione 2025 Carlo Conti festeggia i 'primi' 40 anni in Rai. Per la cronaca, nell'edizione 2015 vinsero Il Volo, nel 2016 gli Stadio e nel 2017 Francesco Gabbani.