Ciclista investito da bus a Firenze, in ospedale in codice rosso

Un grave incidente è avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 17 a Firenze, in piazza Indipendenza all'angolo con via Nazionale. Un ciclista di 25 anni è stato investito da un bus extraurbano e trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Careggi. Secondo le prime informazioni, i passanti e l'autista del bus hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari e la polizia municipale, che ha effettuato i rilievi e sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione nella zona.