"CNA chiama: Europa risponde", incontro con i candidati alle Europee

Un incontro con i candidati nel collegio Centro Italia per presentare il “Manifesto per le Elezioni Europee”. Si svolgerà domani, giovedì 23 maggio a partire dalle 9,30 al Palazzo degli Affari di Firenze (piazza Adua 1) l’evento “CNA chiama: Europa Risponde?” dove il mondo artigiani imprenditori del centro Italia presenta il Manifesto per le Elezioni europee elaborato da CNA Nazionale. L’evento è organizzato da CNA Toscana, CNA Lazio, CNA Marche e CNA Umbria le quattro regioni comprese nel Collegio Centro Italia valido per le Elezioni Europee.

Interverranno tra gli altri Luca Tonini Presidente di CNA Toscana, Erino Colombi Presidente di CNA Lazio, Paolo Silenzi Presidente di CNA Marche e Michele Carloni Presidente di CNA Umbria, che chiariranno i punti fondamentali del documento elaborato a livello nazionale dalla Confederazione. Successivamente si aprirà la tavola rotonda tra i candidati. A tirare le conclusioni del dibattito il Segretario Generale di CNA Otello Gregorini.

Per scaricare il programma completo:

https://www.cnatoscana.it/cna-chiama-europa-risponde-il-23-maggio-a-firenze-incontro-con-i-candidati-alle-elezioni-europee/

Fonte: CNA Toscana