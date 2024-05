Memorial Riccardo Neri e Alessio Ferramosca, il programma della 16esima edizione

Dal 24 al 26 maggio appuntamento negli stadi di Castelfiorentino e Gambassi Terme con il 16esimo Memorial Riccardo Neri & Alessio Ferramosca. L'invito a partecipare sugli spalti è dall'associazione Riccardo Neri & Alessio Ferramosca che, in vista del Memorial, organizza la cena di presentazione venerdì 24 maggio al ristorante Boscorotondo di Gambassi Terme.

Eventi di "solidarietà, voglia di esserci per aiutare - scrivono dall'associazione - per non dimenticare due meravigliosi ragazzi e regalare il loro sorriso, per non dimenticare quel gelido 15 dicembre 2006 che ha spezzato il loro sogno di giocare a calcio". L'invito è anche per la cena, alla quale parteciperanno nomi di rilievo nel mondo dello sport: tra questi il Ct della Nazionale Luciano Spalletti, l'allenatore delle giovanili della Juventus Corrado Grabbi, i giornalisti Luca Calamai e Mario Tenerani, che condurrà la serata.

Al via al Memorial dal pomeriggio di venerdì 24, allo stadio Riccardo Neri di Castelfiorentino e allo stadio di Gambassi in via Fermi, per il torneo di calcio Professionisti e Dilettanti. Le partite continueranno nel weekend per poi concludersi con cerimonia finale del torneo e premiazioni delle squadre partecipanti alle ore 18 di domenica 26 maggio, allo stadio comunale di Castelfiorentino, alla presenza di famosi personaggi del calcio e dello sport. Altre info nelle locandine.

Il programma del 16esimo Memorial