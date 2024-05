Minaccia il vicino di casa col martello e ferisce carabiniere: arrestato

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri di Pisa per aver minacciato un vicino di casa con un martello e per aver aggredito gli stessi militari. È stato necessari l'uso del taser per bloccare l'uomo in evidente stato di agitazione. All'arrivo delle forze dell'ordine, l'uomo è stato trovato a brandire un martello minacciando il vicino. Nonostante i ripetuti inviti a posare l'attrezzo, è stato usato il taser con delle scariche di avvertimento. L'uomo ha tentato comunque di sottrarsi al controllo e spingendo un carabiniere gli ha provocato delle ferite. Dopo l'arresto, il vicino ha specificato che da tempo esistevano comportamenti violenti di questo tipo. Per questo l'uomo è finito in carcere al Don Bosco.