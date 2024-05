Premio Santa Croce alla memoria di Piero Conservi

La prima edizione del Premio Santa Croce va alla memoria di Piero Conservi, scomparso l’autunno scorso, ex Governatore della Misericordia, Presidente della squadra di pallavolo dei Lupi, oltre che assessore comunale allo Sport e figura di grande riferimento della Protezione Civile distrettuale e sovraterritoriale. Sarà il nuovo sindaco a consegnare il riconoscimento ai famigliari il prossimo 14 settembre.

Il Premio, nato ufficialmente quest’anno, è dedicato ai cittadini che si sono impegnati nello sviluppo economico, nella ricerca, nell’arte, nello sport o in attività di natura umanitaria sul territorio santacrocese. L’istituzione è stata approvata dal consiglio comunale nei mesi scorsi.

Per quanto riguarda le prossime edizioni, le proposte e le valutazioni dei candidati sono affidate alla nuova commissione, che sarà nominata dal nuovo consiglio comunale.

“Il Comune di Santa Croce – spiegano dalla giuria formata da 4 consiglieri comunali e dal sindaco – decide di premiare i cittadini particolarmente attivi nel e per il nostro territorio, sia sul piano culturale, sportivo, imprenditoriale che su quello umanitario, conferendogli una speciale onorificenza. Quest’anno abbiamo deciso di omaggiare Piero Conservi, che nei vari ruoli di responsabilità ricoperti nel corso della sua vita si è sempre contraddistinto per dedizione ed equilibrio portando lustro alla nostra città; un impegno espresso anche con grande gioia di vivere che costituisce un esempio per tutti e ed é anche per questo che ci teniamo a ringraziarlo, a nome dei cittadini santacrocesi”.

Fonte: Ufficio Stampa