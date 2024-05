Speak English: ritornano i centri estivi Full-immersion di inglese a San Miniato

Alla Scuola Speak English è tutto pronto per la 5a edizione del centro estivo totalmente in lingua inglese rivolto ai bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni. Quest’anno le giornate di divertimento si alternano tra emozionanti gite nel territorio e attività presso la sede della scuola di inglese a San Miniato Basso.

La titolare della scuola è Denise Elizabeth Law, californiana trapiantata quasi 15 anni fa a San Miniato, che ci racconta le novità di questa edizione: "In realtà le novità sono tante. Sempre attenendoci alla formula dell’avventura, abbiamo ben 5 gite in ogni turno di due settimane. C’è una gita lunga ogni settimana: presso un agriturismo dove la mattina visitiamo gli animali e la fattoria e il pomeriggio ci rinfreschiamo nella loro piscina. L’altra giornata lunga è la consueta gita a Le Piscine di San Miniato. Inoltre andiamo ad un centro sportivo, da un’apicoltrice che produce miele e in campagna a fare una vera caccia al tesoro. Per di più quest’anno c’è la possibilità di pranzo e permanenza fino alle 17 tutti i giorni”

I cicli sono ben 4: Ease into Summer, dall'11 al 14 giugno, Ciclo di Giugno, dal 17 al 28 giugno, la Prima metà di Luglio, dall'1 al 12 luglio, e la Seconda metà di Luglio, dal 15 al 26 luglio. Per i cicli di giugno sono benvenuti bambine e bambini dai 6 ai 14 anni, per luglio si amplia la fascia dai 5 ai 14 anni. Gli orari sono dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 (si può anticipare l’entrata e posticipare l’uscita di mezz’ora) e per le due gite lunghe tutti i bambini rimangono fino alle 17. Inoltre è possibile scegliere il tempo lungo per tutti i giorni.



La sede della scuola si trova a San Miniato Basso ed è il piano terra di un ampio edificio con una grande corte privata sempre ombreggiata, dove i bambini faranno le attività di inglese quando non sono in gita. "Grazie alla varietà delle attività - spiega Denise - i bambini non si annoiano e apprendono la lingua in modo divertente e naturale".

"Facciamo tutte le cose che piacevano a noi maestre quando eravamo bambine e frequentavamo i campi solari. Le gite sono le cose che rimangono più impresse in assoluto, però non sono da sottovalutare la recitazione, i giochi comunicativi, le sfide di trivia, la musica ed i film, i laboratori di arte e scienza che i bambini adorano e tanti momenti di sport e attività fisica per rimanere attivi anche d’estate".

Ciò che distingue Scuola Speak English è la sua grande équipe qualificata in combinazione con il numero limitato di iscritti. Questo garantisce tanta attenzione individuale e facilita la comprensione della lingua anche per chi non la sa o non ha mai avuto esperienze con madrelingua.

Cristiana, londinese per 10 anni e impiegata dipendente a Scuola Speak English ci racconta: "Secondo me il nostro centro estivo di inglese è speciale perché non facciamo lezioni di inglese ma viviamo le esperienze in inglese con madrelingua. Per esempio durante un laboratorio creativo, facciamo le attività tutti insieme.. quindi anche le maestre fanno l’oggetto in questione e fanno il tutorial in inglese. Perciò i bambini non si rendono conto che stanno imparando l’inglese mentre si divertono. Hanno una marcia in più, non si fermano per tradurre tutto, ci seguono e capiscono.”

Per info e iscrizioni:

Scuola Speak English

https://www.sanminiatospeaksenglish.it/

Via Aldo Moro 179, San Miniato Basso 56028

Trovaci su Google Maps

Tel / Whatsapp 3807875664