Sondaggio elezioni Scandicci: il 60% degli elettori per Claudia Sereni (Pd)

Il 60% degli scandiccesi è pronto a votare Claudia Sereni sindaca. E’ questo il dato più significativo del sondaggio commissionato dal Partito Democratico di Scandicci alla società Quorum-YouTrend. Il dato fotografato registra un significativo 59,6% di consensi per Sereni. Staccato di oltre 30 punti percentuali il candidato sostenuto dal centrodestra, mentre quello della lista ‘Scandicci Civica’ si posizionerebbe poco sotto il dieci per cento.

Analizzando i flussi di voto per fasce d’età, Claudia Sereni è preferita soprattutto dai giovani e trova riscontri più o meno simili sia tra le donne (59,1%) che tra gli uomini (60,2%). Da segnalare anche il dato che vede il 91 per cento degli elettori di centrosinistra pronti a votare Sereni, a testimonianza dell’appeal riscontrato nel mondo progressista, e che è proprio Sereni a recuperare più voti tra gli astenuti (11%). A scegliere Sereni è anche il 63% dei giovani tra i 18 ed i 34 anni, con un astensionismo che in questa fascia di età cala al 30%: un dato interessante che se venisse confermato l’8 e il 9 giugno porterebbe Sereni e essere una delle candidate del Partito Democratico più sostenute dalle giovani generazioni. Oltretutto il 60% delle persone in età lavorativa conferma il sostegno alla candidata, a conferma dell’attenzione che il centrosinistra sta mettendo sul mondo del lavoro.

Il sondaggio è stato effettuato con metodo CATI e CAMI mediante la realizzazione di 602 interviste. Il campione di riferimento è la popolazione maggiorenne residente a Scandicci, indagata per quote di sesso ed età, stratificate per titolo di studio.

“Il sondaggio - commenta Tommaso Francioli, segretario del Pd di Scandicci - fotografa una situazione chiara: la famiglia del centrosinistra, che riunisce varie anime e sensibilità che vanno dal Pd ad Alleanza Verdi Sinistra, Azione, Movimento 5 Stelle e lista civica che porta il nome di Claudia Sereni, ottiene una maggioranza netta. Questi numeri ci segnalano che il centrosinistra unito ha un grande appeal e che il nostro avversario è la destra e il suo candidato. Adesso tutti insieme, con ancora più entusiasmo, per queste ultime settimane di campagna elettorale”.