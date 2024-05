Stella di David e scritte minacciose sulla porta di un professore UniFi

Sulla stanza di un docente dell'Università di Firenze è stata scoperta una stella di David, accompagnata da una scritta minacciosa. Lo riferisce la facoltà di Giurisprudenza. L'episodio è stato denunciato alle autorità anche se per ora la Digos non avrebbe ricevuto denuncia formale né da UniFi né dai singoli docenti. L'atto intimidatorio di cui riferisce il Dipartimento di Scienze giuridiche sarebbe stato scoperto sulla porta dello studio di un professore al Polo di Novoli, si presume sia accaduto il 21 maggio in mattinata.

"L’intera comunità del Dipartimento di Scienze giuridiche e della Scuola di giurisprudenza condanna il gravissimo gesto che ci riporta agli anni più bui della recente storia europea e ci ammonisce sulla necessità di vigilare con fermezza su ogni rigurgito di antisemitismo. Non è accettabile che la situazione internazionale venga usata quale pretesto per alimentare manifestazioni di questo tipo. Il Dipartimento e la Scuola si impegnano a intensificare la propria presenza e le proprie attività nella promozione di una cultura della convivenza rispettosa dei valori del pluralismo democratico" si legge nella nota del dipartimento di legge di UniFi.