A Arnovecchio 'Suoni e colori: uccelli e fiori di stagione'

L’oasi naturale protetta Arnovecchio a pochi passi dal centro cittadino di Empoli ha in serbo un’altra occasione per conoscere meglio la fauna e la flora apprezzando “Suoni e colori: uccelli e fiori di stagione”. Una visita a tema in compagnia di una guida ambientale che si terrà domenica 2 giugno 2024, dalle 9 alle 11.

FOCUS - In questo periodo nella vegetazione ripariale i rami degli alberi sono animati dai canti di colorati uccelli migratori come il Rigogolo che, dopo aver passato l’inverno in Africa, ha affrontato un lungo viaggio per venire a nidificare alle nostre latitudini. Sul lago un altro ospite coloratissimo è il Martin pescatore, arancione e blu-turchese dai toni metallici: con un po’ di fortuna lo si può osservare mentre sul posatoio aspetta l'occasione per tuffarsi in acqua e catturare pesciolini ed altre piccole prede.

Sarà anche l’occasione per conoscere meglio le fioriture primaverili dell’area protetta, dalle specie più comuni come l’Iperico a quelle più rare ed interessanti come l’Orchidea piramidale, e le farfalle multicolori che approfittano del nettare offerto dai vari fiori.

I lepidotteri, come le libellule ed altri insetti, frequentano la vegetazione spontanea ma anche le essenze del “giardino delle farfalle”, allestito con piante che forniscono cibo agli adulti ma soprattutto sono in grado di assicurare il nutrimento per i bruchi.

La visita è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione da effettuare tramite email oasidiarnovecchio@gmail.com inviando un nominativo di riferimento, il numero dei partecipanti e un recapito telefonico.

L’oasi di Arnovecchio è gestita da Legambiente Empolese-Valdelsa per conto del Comune di Empoli.

DESCRIZIONE - L’area naturale protetta Arnovecchio, collocata in un paleomeandro dell’Arno rettificato nel corso del XVI secolo da Cosimo I de’ Medici, fu interessata in tempi più recenti da attività estrattive per la produzione di ghiaia, durate circa quarant'anni, che portarono alla formazione di alcuni bacini lacustri.

Attualmente è caratterizzata da un mosaico di ambienti diversi che, sebbene di origine artificiale, con il progressivo abbandono delle attività produttive sono andati incontro a processi spontanei di naturalizzazione; le cave in particolare sono state colonizzate da numerose specie faunistiche e floristiche.

Nella parte di proprietà comunale (ex Cava Pierucci) è stato realizzato un sentiero natura dotato di strutture che facilitano l'osservazione di piante ed animali selvatici e concepito per una completa accessibilità anche da parte di persone con difficoltà motorie o non vedenti: oltre a quattro osservatori della fauna ci sono infatti cartelli illustrativi e pannelli tattili con ambienti, piante ed animali in rilievo e testi in alfabeto braille.

ORARI e APERTURE - Nel mese di giugno porte aperte il sabato in orario 16-19 e la domenica mattina dalle 9 alle 12, sempre ad accesso libero.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa