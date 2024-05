A Lucca per la grande anteprima del “Bancarella Sport 2024”

Torna a Lucca lunedì 27 maggio 2024 a partire dalle ore 17.30 nell'auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, in piazza San Martino, l’appuntamento con il prestigioso premio Bancarella Sport, giunto alla 61esima edizione.

Per la 14esima volta consecutiva Lucca avrà infatti il privilegio di presentare in anteprima, alla presenza degli autori, i sei libri finalisti e già vincitori del premio selezione Bancarella Sport.

Il vincitore assoluto verrà poi proclamato in piazza della Repubblica a Pontremoli il prossimo 20 luglio.

A presentare l’iniziativa oggi (24 maggio), nella sede di “Luccalibri” in viale Regina Margherita, il presidente del Panathlon International Club di Lucca Lucio Nobile e Giuseppe Benelli, docente universitario, studioso di tradizioni popolari che - nell’ambito della Fondazione Città del Libro - è da anni l’anima e la memoria storica del Premio Bancarella Sport.

Il professore ha illustrato le caratteristiche del 6 libri finalisti che il 27 maggio verranno presentati per la prima volta a livello nazionale insieme agli autori che dialogheranno con il giornalista Sirio Del Grande:

“8.000 metri di vita” di Simone Moro, edito da Corbaccio;

“Al di là del muro - storie e leggende del volley azzurro” di Maurizio Nicita, edito da Minerva;

"I tre - Federer, Nadal, Djokovic e il futuro del tennis" di Sandro Modeo, edito da 66THAND2ND;

La piuma del ghetto - Leone Efrati, dalla gloria al campo di sterminio” di Antonello Capurso, edito da Gallucci;

“Luciano Spalletti - il vincente” di Enzo Bucchioni, edito da Tea Libri;

“Un altro calcio - è ancora possibile” di Riccardo Cucchi, edito da People.

Anche per questa edizione la sestina – scelta nell’ampio panorama edito dalle più prestigiose case editrici in ambito sportivo – è quindi di alto livello e porterà a Lucca importanti firme del giornalismo sportivo italiano.

Nel corso dell’incontro del 27 maggio, aperto alla cittadinanza, il premio nazionale vivrà quindi, come ormai consuetudine, la sua giornata tutta lucchese per iniziativa della Fondazione Città del Libro, del Panathlon International e del Panathlon Club di Lucca, in collaborazione anche quest’anno con la Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Si tratta quindi di una straordinaria anteprima del premio, ideato nel 1964, tra i cui fondatori c’era anche la sezione lucchese del Panathlon Club.

Il Bancarella, nato per volontà dei librai di Pontremoli nel 1952, rimane ad oggi l’unico premio nazionale che favorisce davvero la diffusione in libreria di queste opere. Lo scopo del Bancarella Sport è, infatti, quello di avvicinare il grande pubblico appassionato di sport, che di solito si limita a leggere solo i grandi quotidiani, alla letteratura sportiva, per diffondere sempre più il piacere della lettura. Il premio Bancarella Sport parte da lontano ed ha visto vincitori davvero importanti: solo per fare qualche nome, da Reinhold Messner a Clay Regazzoni, da Dino Buzzati a Gianni Brera, da Sandro Ciotti a Giampaolo Ormezzano, da Gino Bartali a Gelindo Bordin, da Michel Platini ad Alex Zanardi, da Gianfelice Facchetti a Giovanni Trapattoni con Bruno Longhi, da Marco Pastonesi a Antonella Stelitano, fino a Marino Bartoletti (vincitore assoluto dell’edizione 2022) e a Sara Simeoni e Marco Franzelli (trionfatori dell’anno scorso).

Il premio, grazie ai soci del Panathlon e alla Fondazione Banca del Monte, si è legato in maniera ormai indissolubile a Lucca, dove questa importante vetrina nazionale viene dunque offerta dal 2011.

Il Panathlon di Lucca ringrazia in particolare per la collaborazione appunto la Fondazione Banca del Monte, “Luccalibri” e l’emittente lucchese Noi Tv che riprenderà e manderà in onda l’evento.

Fonte: Panathlon Club Lucca