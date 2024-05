Cade da ponteggio su E45, grave giovane operaio

Un giovane operaio è stato portato a Careggi con Pegaso in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto stamani, giovedì 23 maggio. Da quanto appreso al momento il giovane, un 23enne, sarebbe caduto da un ponteggio, da un'altezza di diversi metri, mentre lavorava in un cantiere stradale nei pressi di Pieve Santo Stefano per un intervento di manutenzione a un cavalcavia lungo la E45. Il fatto è successo poco prima delle 10 tra Val Savignone e Canili. Ancora ignore le cause. Oltre all'elisoccorso sul posto sono intervenuti anche l'ambulanza infermierizzata di Pieve Santo Stefano, i vigili del fuoco e il personale della Prevenzione igiene sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl Toscana sud est.