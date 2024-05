Crocetti e Di Mauro: "Si al raddoppio e all'elettrificazione Empoli-Siena"

"Apprendiamo con favore che Trenitalia ha iniziato i lavori preparativi per il completo raddoppio e la conseguente elettrificazione della linea Empoli-Siena.

Come coalizione SiAmo Capraia e Limite e come esponente di Forza Italia, insieme all'avvocato Giuseppe Romano esponente di rilievo per Forza Italia Certaldo, non possiamo che essere felici e soddisfatti nel vedere che una nostra battaglia abbia uno sviluppo positivo.

Noi riteniamo infatti che per tutti i pendolari, per i turisti che vengono ogni giorno a scoprire le bellezze di questo territorio unico non possa esserci una linea di serie b, con un parco mezzi che annovera ancora locomotori e vagoni degli anni ottanta. Per questo oltre ad essere favorevoli al raddoppio della Empoli-Siena, siamo altresì d'accordo al quadruplicamento della Empoli-Firenze, in maniera che i treni per Siena, possano viaggiare su binari differenti rispetto ai treni per Pisa e alla completa sostituzione dei locomotori diesel d445 e delle carrozze mdvc, con i più moderni e perfomanti treni ibridi blues, che già parzialmente percorrono la linea.

Comprendiamo altresì che per i cittadini, che abitano lungo il percorso ci potranno essere inevitabili disagi, pertanto chiediamo che essi vengano mitigati dall'introduzione del pegaso metropolitano anche per l'Empolese-Valdelsa, su cui tutti i partiti siano dichiarati favorevoli, che alla fine solo il cdx ed in particolare modo forza Italia, stanno portando avanti come battaglia.

Con i candidati a sindaco del Cdx per Montelupo Federico Pavese e per Capraia e limite Emanuel Di Mauro, infine chiediamo che vengano attuate quelle opere a corollario del quadruplicamento della Empoli-Pisa, ovvero l'ampliamento del sottopasso ferroviario tra Montelupo e Capraia, attualmente a senso unico alternato e la cessione in comodato d'uso ai comuni di Montelupo e Capraia e limite della stazione, che andremmo poi a rigenerare trasformandola da semplice luogo di transito per i pendolari a spazio polifunzionale a comune tra le due cittadine"

Le parole di Diego Crocetti (Coordinatore Forza Italia Capraia e Limite) ed Emanuel Di Mauro (Candidato sindaco cdx Capraia e Limite).

Fonte: Ufficio Stampa