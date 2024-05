Un campione del mondo a Pozzale: Del Piero a tavola da Sciabolino

Alessandro Del Piero è a Empoli. Non è una mossa di calciomercato, né un tifoso speciale in vista di Empoli-Roma, sfida decisiva per la salvezza in programma domenica 26 maggio. Uno dei più grandi calciatori italiani, stella della Juventus e della Nazionale, ha fatto tappa a Pozzale, in uno dei ristoranti più conosciuti della città.

Del Piero era da Sciabolino, trattoria a sud del capoluogo comunale, assieme all'amico e ex compagno di squadra Alessandro Birindelli, che adesso allena la Primavera dell'Empoli.

La foto di Del Piero con Birindelli da Sciabolino arriva proprio dal profilo ufficiale del ristorante di Pozzale. Non si sanno ancora i motivi della visita di Del Piero in città, ma il campione del mondo 2006 non è nuovo a viaggi in Toscana: nell'ultimo periodo è stato visto più volte in una pizzeria di Pontedera.