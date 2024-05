Il toscano Francesco Farioli è il nuovo allenatore dell'Ajax: è il primo tecnico italiano del club olandese

L'Ajax ha un nuovo allenatore, e per la prima volta nella sua prestigiosa storia, il club sarà guidato da un italiano: Francesco Farioli. Il nuovo ct sarà anche il primo toscano ad allenare il club olandese.

Francesco Farioli, nato a Barga, ha trascorso la sua infanzia e giovinezza a Massa e Cozzile, dove ha anche mosso i primi passi nello sport giocando a livello dilettantistico nel Margine Coperta come portiere. Ha conseguito la laurea a Firenze con una tesi sul calcio dal titolo 'Filosofia del gioco: l'estetica del calcio e il ruolo del portiere'.

Il viaggio di Farioli nel calcio professionistico lo ha visto ricoprire vari ruoli e acquisire esperienze preziose, culminando con l'opportunità di guidare l'Ajax, uno dei club più iconici d'Europa. È stato vice allenatore della Fortis Juventus in Serie D nel 2011, poi dal 2017 al 2020 ha affiancato Roberto De Zerbi come preparatore dei portieri al Benevento e al Sassuolo. Dopo un'esperienza in Turchia, dove diventa il allenatore italiano più giovane in un campionato europeo a soli 31 anni, nel giugno del 2023 passa al Nizza in Ligue 1. Oggi Farioli ha firmato un contratto triennale con l'Ajax.

Un traguardo personale, ma anche un motivo di orgoglio per tutta la Toscana e l'Italia.