'La scuola è aperta a tutti', evento elettorale a Fucecchio

Martedì 28 maggio alle ore 18.00, presso Piazza Montanelli a Fucecchio, ci sarà un incontro dedicato alla scuola e al confronto tra città e giovani, organizzato da “Alleanza Verdi-Sinistra Possibile”, lista a sostegno della candidata Sindaca di Fucecchio, Emma Donnini.

«Anche questa volta l’evento si terrà tra la gente, perché la piazza è il “luogo” di discussione tra la gente - tengono a precisare i candidati Lisa Nerucci, insegnante alla scuola primaria Carducci di Fucecchio e Francesco Catastini, presidente dell’associazione accademia ARS - Il tema della scuola e dei giovani è centrale per la candidata sindaca e la lista “Alleanza Verdi-Sinistra Possibile”.»

Ospite d’eccezione Ludovico Arte, collaboratore fisso del quotidiano “La Repubblica”, ex insegnante del Checchi di Fucecchio e attuale Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Turistico “Marco Polo” di Firenze, conosciuto per aver creato un modello di scuola virtuoso e apprezzato da tutta la comunità fiorentina.

«La presenza di Ludovico Arte sarà preziosa come punto di partenza - continuano Nerucci e Catastini - per cercare la risposta alla domanda che dobbiamo porci: come può il Comune di Fucecchio promuovere ulteriormente politiche scolastiche inclusive e innovative e incentivare i giovani a collaborare attivamente con le istituzioni?»

A introdurre la serata Emma Donnini, candidata sindaca, nonché professoressa alla scuola secondaria di primo grado di Fucecchio Montanelli-Petrarca.

«Come tutti sanno, la scuola e l’istruzione sono per me argomenti centrali - le parole di Emma Donnini - e saranno centrali nella nostra amministrazione. Ringrazio davvero la lista “Alleanza Verdi-Sinistra Possibile” per questa opportunità di confronto pubblico: sarà una giornata formativa e informativa per tutte le persone che verranno ad ascoltarci e avremo modo di condividere idee e riflessioni, sul presente e sul futuro delle nostre scuole.»

Interverranno Lisa Nerucci e altri candidati di “Alleanza Verdi Sinistra Possibile”: Chiara Bertelli, professoressa di lingua inglese nelle scuole secondarie Carducci e Matteotti di Pisa; Valeria Vezzosi, insegnante di scuola primaria; Albachiara Panattoni, studentessa; e Mauro Giani, responsabile del doposcuola «Alidoro».

A moderare la serata il candidato Francesco Catastini