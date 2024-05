Un catalogo di libri in georgiano alla biblioteca di Empoli

La biblioteca comunale Renato Fucini si è arricchita di un catalogo di libri georgiano. La novità è legata a una importante donazione: la struttura di via Cavour infatti ha accolto alcune centinaia di libri in lingua georgiana donati dalla associazione “Lile”, associazione dei cittadini georgiani residenti a Empoli. Si tratta di una delle molteplici iniziative che il Comune di Empoli tramite le sue strutture culturali, prima fra tutte la biblioteca, ha messo in atto per la costruzione di una società multiculturale e accogliente.

L’uso delle biblioteche da parte dei cittadini stranieri è spesso ostacolato da difficoltà di comunicazione così presso la biblioteca di Empoli si è colta l’occasione di questa donazione libraria per sperimentare un nuovo modo di catalogazione dei libri pubblicati in alfabeti non latini.

La catalogazione di libri in alfabeti non latini nei cataloghi è da sempre stata una questione spinosa alla quale si è cercato di ovviare traslitterando i testi in alfabeto latino.

Ma quale era l’effetto della traslitterazione? Nei cataloghi erano inseriti record incomprensibili a chi usa l’alfabeto latino e incomprendibili a chi usa l’alfabeto traslitterato. In altri casi si è cercato di inserire nel catalogo on-line della biblioteca le immagini digitalizzate del record in alfabeto non latino.

La soluzione di inserire record in lingua originale facilita la ricerca e la comprensione del record da parte dei primi utenti destinatari dei testi in alfabeto non latino. Anche gli accessi per autore (il nome dell’autore) comprendono la forma del nome in alfabeto non latino, in questo caso georgiano.

Questa prima fase sperimentale darà inizio all’inserimento in catalogo di record in alfabeto greco, russo, arabo e cinese.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa