Marco Cordone sulle problematiche dei centri estivi organizzati dal comune di Fucecchio

Marco Cordone (Consigliere comunale di Fucecchio e Capolista alle Elezioni Comunali 2024), interviene sulle problematiche legate ai centri estivi organizzati dal comune di Fucecchio con la seguente dichiarazione:

"Alcuni cittadini ci hanno segnalato che a differenza di altri Comuni limitrofi, il Comune di Fucecchio, non ha organizzato centri estivi per il pomeriggio. Ci risulterebbe che alcuni Comuni propongano in questo settore, offerte con orari fino a metà pomeriggio, con prezzi più bassi di quelli applicati dal Comune di Fucecchio, il quale offre centri estivi senza il servizio mensa. Ci sembra che l'Amministrazione comunale abbia il coraggio di scaricare sul Governo di Centrodestra che guida l'Italia, il prodotto delle proprie carenze dato che il contributo statale che è in vigore dal 2020 è stato aumentato nell'anno 2023 e riconfermato nel corrente anno dal Governo Meloni con Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri. La cifra interessata è di circa 20.000 (ventimila) euro per un Comune come il nostro e di una somma che prima del 2020 non era prevista. Pertanto con questo mio intervento, supportato anche dal ViceSegretario, Stefano Cartocci che segue insieme a me questi problemi, legati ai centri estivi comunali, sollecito l'Amministrazione a rivedere la sua posizione sul tema, dato che alla fine sono magari, i figli di famiglie più disagiate a rimettterci ".

Fonte: Ufficio Stampa