Medaglia dei XL al prof UniFi Luca Bindi per gli studi sulla meteorite di Khatyrka

Luca Bindi, docente di Mineralogia e Cristallografia dell’Università di Firenze, ha ricevuto oggi dall’Accademia Nazionale delle Scienze la medaglia dei XL per le Scienze Fisiche e Naturali 2024.

Conferita questa mattina a Roma in Villa Torlonia, sede storica dell’Accademia, la medaglia dei XL è un riconoscimento istituito nel 1866 tramite Decreto Regio dall’allora presidente dell’Accademia Carlo Matteucci e intende valorizzare l'eccellenza scientifica riconosciuta a livello internazionale. Lo studioso dell’Ateneo fiorentino, infatti, ha documentato per la prima volta alcuni quasicristalli naturali, unici per la loro struttura che non si ripete regolarmente come nei cristalli ordinari.

“Luca Bindi – riportano le motivazioni all’onorificenza – dopo la sua scoperta nella meteorite di Khatyrka del primo quasicristallo naturale, l’icosaedrite Al63Cu24Fe13, ha orientato le sue ricerche e quelle del suo gruppo allo studio della stabilità dei quasicristalli in condizioni estreme”.

“Ha dimostrato che l’icosaedrite si è formata nello spazio a pressioni elevatissime e che è stabile a temperature che vanno da vicino allo zero assoluto a migliaia di gradi centigradi. Rappresenta quindi un testimone dell’impatto forse di due asteroidi ancor prima della formazione della Terra. Bindi ha inoltre ritrovato un altro quasicristallo naturale, di formula Al71Ni24Fe5, che presenta rotazione 10 e piastrella decagonale e che perciò fu denominato come minerale decagonite”.

“Inoltre – proseguono le motivazioni – Bindi ha rinvenuto nella trinitite, scoria vetroso-metallica sparsa sul suolo nel sito di Los Alamos, una terza specie di quasicristallo, icosaedrico e primo del tipo silicatico (Si61Cu30Ca7Fe2), formatasi nelle condizioni di estrema temperatura e pressione del Trinity Test, la prima esplosione atomica effettuata dall’uomo prima di sganciare le bombe sul Giappone”.

Luca Bindi è il direttore del Dipartimento di Scienze della Terra e ha vinto numerosi premi scientifici, tra cui il Premio Presidente della Repubblica 2015 per le Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali dell’Accademia Nazionale dei Lincei e il Premio Aspen Institute Italia. È Socio Corrispondente dell’Accademia Nazionale dei Lincei per la classe delle Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, categoria Geoscienze.

Fonte: Università degli Studi di Firenze