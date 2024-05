Da piazza della Vittoria a piazza della Pace: due incontri sul pacifismo a Empoli con il candidato Masi

“Un sindaco, anche di un Comune fortunatamente fuori da ogni conflitto, può fare molto per la pace – dice Leonardo Masi, candidato sindaco di Buongiorno Empoli, Movimento 5 Stelle

e SIAmo Empoli – Sono tante le iniziative concrete delle quale può essere artefice una pubblica amministrazione e per questo le abbiamo inserite nel nostro programma elettorale. A

partire dalle scuole, dove si possono mettere in piedi progetti tipo Investire in democrazia sulla decostruzione del nemico, per costruire una cultura non belligerante a partire dai più giovani”.

“Al tempo stesso – continua Masi – cambiare il nome a piazza della Vittoria in piazza della Pace non è un semplice slogan ma un impegno preciso per testimoniare che la soluzione dei conflitti non è nella vittoria dell’uno sull’altro ma nella conquista di una pace durevole. C’è poi, non ultimo per importanza, il ruolo che i comuni possono avere nella cooperazione

decentrata, che è l’altra faccia della medaglia nella soluzione pacifica dei conflitti”.

“Siamo gli unici a parlare di pace in campagna elettorale – conclude Masi – e non è un primato che mi dà piacere perché vorrei che anche tutti gli altri candidati fossero in prima linea su un

tema così fondamentale per la vita di tutti e che ci tocca da vicino sia eticamente e moralmente, sia economicamente”.

I due appuntamenti organizzati dalle liste che chiedono un cambiamento sono:

venerdì 24 maggio ore 17.30 presso il comitato elettorale di Leonardo Masi, in piazza Farinata degli Uberti 12, con Ali Rascid e Rita Scapinelli, candidati al parlamento europeo nella lista Pace Terra e Dignità, insieme a Stefano Marini e Samuela Marconcini. Incontro al quale parteciperà il candidato sindaco per Empoli di Buongiorno Empoli, Movimento 5 Stelle e SIAmo Empoli, Leonardo Masi.

venerdì 24 maggio ore 21.15 presso la casa del popolo di Spicchio, evento pubblico dedicato al ruolo delle amministrazioni locali nella costruzione della pace. Parteciperanno, oltre a Masi,

anche i candidati di Montelupo e Partecipazione, Francesco Polverini e di In Comune per Vinci, Giuseppe Pandolfi. Un’occasione di confronto che partirà dalle testimonianze di Simone Siliani, direttore di Fondazione Firenze Etica, e della giornalista di guerra Alice Pistolesi.

Fonte: Ufficio Stampa