Pistoia Blues, Amorese (FdI): "Approvata legge per lo storico festival"

"É stata approvata, dopo l'ultimo passaggio legislativo in commissione Cultura della Camera dei Deputati, la legge per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival. Si tratta di un importante strumento normativo che garantisce alla storica manifestazione musicale un contributo fisso di 250 mila euro all'anno, proprio a partire dall'edizione 2024. La legge, sintesi di due proposte abbinate, l'una del sottosegretario al Masaf, il senatore pistoiese Patrizio La Pietra, l'altra a mia firma, rappresenta un riconoscimento per un festival musicale fondamentale, che dal 1980 va oltre i confini nazionali, e quindi particolarmente rappresentativo non solo di Pistoia ma dell'apertura e della capacità di valorizzazione della musica, tra le peculiarità più alte del nostro Paese. Garantire un ulteriore sostegno a Pistoia Blues, anche attraverso il finanziamento fisso annuo di 250 mila euro al comune di Pistoia, il cui sindaco Alessandro Tomasi ha assicurato impulso, fin dal suo insediamento, al Festival, è stato per noi quindi un obiettivo strategico da perseguire. Esprimendo la nostra soddisfazione per questo risultato raggiunto, siamo certi che oggi sia un ottimo giorno per un Festival storico e per la musica tutta". Lo scrive, in una nota, il deputato e capogruppo della commissione Cultura di Fratelli d'Italia Alessandro Amorese.

Fonte: Ufficio stampa