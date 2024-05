Dalla primaria SS.ma Annunziata di Empoli un quadro per i piccoli pazienti della Pediatria

Dai bambini per i bambini. Nasce così, per il sesto anno consecutivo, la donazione di un quadro realizzato dai bambini della classe quinta della scuola primaria SS.ma Annunziata di Empoli, ai piccoli pazienti del reparto di pediatria dell'ospedale locale. Questo progetto artistico e solidale è stato guidato dall'artista Chiara Lunardi e ha coinvolto attivamente gli studenti, con la partecipazione dell'insegnante della classe Paola Cencioni. Dalla direttrice dell’ospedale Silvia Guarducci e dal Prof. Roberto Bernardini, direttore della Pediatria, questa mattina, oltre ai bambini, sono stati accolti per la cerimonia di consegna anche la preside della scuola, Caterina Tofanelli, e alcuni genitori dei giovani artisti.

Quest'anno, il tema del quadro si è ispirato al surrealismo, un movimento artistico che i bambini hanno esplorato attraverso lo studio delle opere di maestri come Salvador Dalì e René Magritte. La scelta di rappresentare le quattro stagioni con una visione surreale è nata dalla volontà di offrire una prospettiva unica e immaginifica, capace di stimolare la fantasia e portare un sorriso ai piccoli degenti dell'ospedale.

I ringraziamenti sono arrivati dall’ospedale da parte della Direttrice sanitaria, Silvia Guarducci che ha sottolineato “l’importanza di sostenere e alleggerire con opere creative la permanenza dei bambini in ospedale, a maggior ragione quando tali opere sono frutto dell’impegno e della creazione di altri bambini, vicini ai loro coetanei per età e spesso anche per appartenenza territoriale”.

"Grazie ai bambini per il bellissimo quadro da loro realizzato – ha commentato anche il direttore della Pediatria, Prof. Bernardini - e grazie anche a tutti coloro che li hanno guidati in questo percorso".

Il surrealismo, con le sue immagini oniriche e spesso stravaganti, ha affascinato i giovani studenti, che hanno trovato in esso un mezzo per esprimere la loro creatività senza limiti. Dopo aver osservato attentamente le opere di Dalì e Magritte, i bambini hanno deciso di interpretare le quattro stagioni attraverso il loro sguardo, creando un'opera che mescola elementi della natura con elementi fantastici, in un continuo gioco tra realtà e immaginazione.

La motivazione che ha spinto i bambini a donare il quadro alla pediatria di Empoli è stata quella di voler condividere un pezzo della loro fantasia e del loro lavoro con i coetanei che stanno affrontando un periodo difficile in ospedale. Hanno voluto offrire un dono che potesse portare un po' di colore e allegria, sperando che la loro opera potesse fare compagnia e regalare momenti di svago e serenità.

Con questo quadro, i bambini della SS.ma Annunziata hanno dimostrato ancora una volta come l'arte possa essere un potente strumento di comunicazione e di solidarietà, capace di unire le persone e di portare gioia anche nei momenti più difficili.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa