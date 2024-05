“Settimana della prevenzione”, gli appuntamenti con l'assistenza sanitaria, gli infermieri di famiglia e l'AFA

Prosegue la "Settimana della prevenzione" presso il Centro Coop Empoli patrocinata dalla Asl Toscana centro. Fra le varie iniziative, le attività svolte dalla zona distretto Empolese Valdarno Inferiore. Sabato 25 maggio dalle 9 alle 13, gli operatori della “SOSD Attività di Assistenza Sanitaria Empoli, Prato e Pistoia”, saranno presenti per offrire attività di consulenza e informazioni sui vaccini e per attività di promozione e offerta screening Regione Toscana in collaborazione con la SOS Screening della ASL Toscana Centro. Questa stessa attività prosegue venerdì 31 maggio (in orario 15-19) e sabato 1 giugno (in orario 9-13).

Sabato 1° giugno dalle 9 alle 13 sarà possibile effettuare, presso gli ambulatori della Casa della Salute S. Andrea, la vaccinazione contro la difterite tetano e pertosse a libero accesso e senza richiesta medica.

All’iniziativa presso il Centro Coop Empoli fino al 1° giugno (in orario 10-13 e 16-19) saranno presenti per promozione, informazione e consulenza, anche gli Infermieri di Famiglia e Comunità.

Spazio anche alle informazioni sull’Attività Fisica Adattata (AFA), il percorso non sanitario che prevede programmi di attività motoria di gruppo, svolti in palestra e in piscina, finalizzati a migliorare il benessere della persona e a contrastare le difficoltà di movimento temporanee o conseguenti a malattie croniche, condotti da personale qualificato.

La dott.ssa Elena Gazzarri, Referente Attività Fisica Adattata (AFA) sarà disponibile al Centro Coop per la promozione/informazione e le valutazioni, necessarie per frequentare i corsi nelle date di giovedì 23 maggio (9.30-13.00); martedì 28 maggio (9.30-13.00); mercoledì 29 maggio (9.30-13.00).

L’obiettivo della "Settimana della prevenzione" che ha preso il via il 17 maggio scorso e che si concluderà il 1° giugno, è la diffusione della cultura della prevenzione come filosofia di vita, con l’obiettivo di incoraggiare stili di vita corretti e corretta alimentazione, attraverso un vero e proprio percorso di educazione sanitaria.

Al di fuori della "Settimana della prevenzione", l’attività proseguirà ancora il 15 giugno dalle 15 alle 18 e il 29 giugno dalle 9.00 alle 13.00: la “SOSD Attività di Assistenza Sanitaria Empoli, Prato e Pistoia” sarà presente al Centro Coop Empoli, presso gli ambulatori della Casa della Salute, per offrire a libero accesso e senza richiesta medica la vaccinazione contro difterite, tetano e pertosse.

Fonte: Ufficio Stampa AUSL TOSCANA CENTRO