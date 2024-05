Un calcio per Tutti!, piccoli atleti diversamente abili e normodotati si sfideranno nella nuova Palestra di Bustecca

Tutti per il calcio, un Calcio per Tutti! Lo sport che unisce, stimola passioni ad ogni età e crea occasioni di condivisione e interazione entra in ‘gioco’ a Barberino Tavarnelle. Nasce una nuova opportunità per la comunità sportiva e non solo di Barberino Tavarnelle, chiamata a fare ‘rete’ e investire concretamente nella creazione di ponti di amicizia, luoghi e passioni comuni tra normodotati e diversamente abili. La nuova palestra di Barberino Tavarnelle, situata in località Bustecca, accoglie per la prima volta il progetto di calcio adattato e integrato, promosso dall'associazione onlus “Un Calcio per Tutti”, grazie all’iniziativa organizzata dalla A.S.D. Barberino Tavarnelle, in collaborazione con “Un Calcio per Tutti” onlus e A.S.D. San Donato Tavarnelle, che si terrà sabato 25 maggio dalle ore 10 alle ore 12.

A scendere in campo saranno gli atleti speciali che si sfideranno e giocheranno insieme agli atleti della Scuola Calcio del San Donato - Tavarnelle e agli Juniores della Libertas Barberino Tavarnelle. Una mattinata di sorrisi e cuori in movimento in cui ognuno, uguale e diverso dall’altro, diventa testimone e promotore dei valori dell’inclusione e dell’amicizia che la cultura dello sport ha insiti nel proprio DNA.

Nata nel 2017, l’associazione propone un progetto di calcio adattato ed integrato rivolto ai bambini e bambine con disabilità intellettive e motorie medio-gravi in cui tutte e tutti hanno l’opportunità di giocare, sostenuti anche fisicamente dagli allenatori. A questo progetto possono iscriversi bambini/e dai 3 agli oltre 30 anni. L’obiettivo della onlus che promuove il calcio come strumento di integrazione è quello di offrire ‘felicità’, occasioni di benessere e divertimento agli atleti e alle atlete e alle loro famiglie, oltre a stimolare l’autonomia dei partecipanti e favorire la coscienza e lo sviluppo delle potenzialità relazionali e fisiche legate al movimento.

Per il sindaco di Barberino Tavarnelle offrire spazi e occasioni, non sporadici ma organizzati e strutturati, a progetti motori che mettano al centro il tema della disabilità e costruiscano valori culturali attraverso lo sport inclusivo significa coinvolgere tutta la comunità ad assumere un ruolo attivo e ad orientare il proprio percorso di crescita verso la responsabilità civica e l’abbattimento delle barriere culturali.

L’iniziativa si concluderà con un buffet offerto dal Centro commerciale naturale Di Bottega in Bottega, l’Associazione Pro Loco Tavarnelle e UniCoop Firenze, sezione soci Tavarnelle Val di Pesa. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare