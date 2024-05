Andrea Bocelli 30: The Celebration, tra gli ospiti Ed Sheeran e Brian May dei Queen

Brian May dei Queen, Elisa, Eros Ramazzotti, Ed Sheeran, Zucchero, Tiziano Ferro, Shania Twain. Cos'hanno in comune questi nomi della musica internazionale? Che faranno parte della grande festa al Teatro del Silenzio di Lajatico, patria dei Bocelli, per festeggiare i 30 anni di carriera di Andrea Bocelli. Tre serate, il 15, il 17 e il 19 luglio, per proporre il repertorio del tenore insieme a duetti unici con gli artisti ospiti. Andrea Bocelli 30: The Celebration, questo il nome dell'evento, che sarà registrato per un film concerto da distribuire in tutto il mondo a cura di Sam Wrench, lo stesso a dirigere Taylor Swift - The Eras Tour. Agli ospiti si aggiunge: il Premio Oscar Jon Batiste, il Premio Oscar Russell Crowe, Plácido Domingo, José Carreras, Lang Lang, Giorgia, Sofia Vergara, David Foster, Christian Nodal, Sofia Carson, Matteo Bocelli, Virginia Bocelli e, ancora, le stelle della musica classica Aida Garifullina, Bryn Terfel, Nadine Sierra. Qui i biglietti.