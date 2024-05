ArteVinile, quando la copertina di un disco è un capolavoro: mostra a Fucecchio

Al Palazzo delle Arti di Fucecchio si inaugura la mostra "ArteVinile", un'esplorazione vibrante dell'intersezione tra la musica popolare e l'arte visiva contemporanea che offrirà un'esperienza unica per gli appassionati di arte e musica del XX e XXI secolo. L'esposizione sarà visitabile da sabato 25 maggio (inaugurazione alle ore 17) a domenica 9 giugno. Con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Fucecchio, questa mostra celebra l'unione tra le icone musicali e le visualizzazioni artistiche contemporanee.

ArteVinile è stata ideata per unire il mondo della musica popolare alle iconiche copertine di dischi, realizzate da illustri artisti come Andy Warhol, Banksy, Botero, Keith Haring, Damien Hirst, Jeff Koons, Joan Mirò, Salvador Dalì e René Magritte. Queste collaborazioni hanno elevato la copertina del disco a un significativo strumento di diffusione culturale e di massa. Curata da Alessandro Piccini, la mostra presenta oltre cinquecento opere che narrano l'evoluzione della cultura pop attraverso la musica e l'arte, sottolineando il loro impatto sociale e culturale. Oltre all'esposizione delle opere, ArteVinile offre una serie di stimoli che amplificano l'esperienza sensoriale, collegando visivamente e uditivamente il pubblico con l'essenza della musica popolare e dell’arte contemporanea.

In anteprima a Fucecchio, "ArteVinile" presenta il rivoluzionario disco ecologico di Greenyl, un'innovazione che risponde all'esigenza di sostenibilità nell'industria musicale. Questa collaborazione strategica tra ArteVinile, una galleria d'arte rinomata per il suo impegno nel dialogo tra musica popolare e arte visiva, e Greenyl, pioniere nella produzione di “vinili” sostenibili, segna un punto di svolta.

I supporti sonori di Greenyl sono un modello di eco-sostenibilità: realizzati con materiali completamente riciclabili e prodotti utilizzando energia rinnovabile, minimizzano l'impatto ambientale riducendo significativamente le emissioni di CO2. Ogni disco rappresenta un impegno concreto verso un futuro più sostenibile.

La mostra "ArteVinile ospita Greenyl" dimostra come la musica possa essere non solo un mezzo di espressione artistica ma anche un catalizzatore per il cambiamento sostenibile, promuovendo pratiche che rispettano l'ambiente nel cuore della cultura pop contemporanea.

Informazioni sulla mostra:

- Titolo: Artevinile - L'estetica della musica popolare e la sostenibilità.

- Date: dal 25 maggio al 9 giugno 2024

- Luogo: Palazzo delle Arti di Fucecchio - Piazza Vittorio Veneto, 26A, (Fucecchio - FI)

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa