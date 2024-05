Camminata del Sorriso a Pontedera, grande successo a favore del Meyer e di Persone Williams Italia

Numeri importanti per la seconda edizione della "Camminata del Sorriso" andata in scena sabato 18 maggio a Pontedera. Circa 350 i partecipanti e ben 3.325 euro raccolti di cui 2.825 euro solo nella giornata della camminata che sono stati totalmente devoluti all'Associazione Persone Williams Italia e alla Fondazione Ospedale Meyer di Firenze.

"Sono molto soddisfatto e orgoglioso della giornata perché è stato un evento che ha abbracciato davvero tutti. All'evento hanno partecipato non solo i residenti di Pontedera ma molte persone sono arrivate da paesi limitrofi e anche da fuori provincia. Bellissima la partecipazione di tante famiglie con i loro bambini e con i loro amici a 4 zampe", spiega l'organizzatore Federico Peporini.

"Essenziale, nella promozione, è stato l'aiuto di associazioni come Tarta Blu e Cooperativa Arnera che ci hanno aiutato a creare un appuntamento che richiamasse più persone possibili. Quest'anno abbiamo aggiunto molte novità come il trucca bimbi, il cartellone per lasciare una firma, un disegno o un ricordo, pacchi gara marchiati Meyer ma soprattutto il selfie point, una cornice home made, fatta direttamente da mia figlia Emma che ha permesso di creare un ricordo unico che sarà subito riconducibile all'evento".

"In molti hanno colto appieno l'iniziativa, capendo che con poco si può invece fare davvero tanto e regalare tanti sorrisi e felicità - prosegue Peporini - Il nostro obiettivo primario è rendere la camminata un appuntamento fisso che verrà ripetuto ogni anno per creare una sana abitudine all'interno delle famiglie per prendersi una giornata di beneficenza, condivisione, accoglienza ma soprattutto di felicità, da passare tutti insieme all'aria aperta. L'iniziativa - conclude l'organizzatore - è piaciuta davvero tanto, tant'è che già altre associazioni ci hanno contattato per poter partecipare il prossimo anno e aggiungere altre idee, per rendere la giornata ancora più speciale".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa