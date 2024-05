Fi-Pi-Li, Giani: "I lavori estivi di notte per ridurre i disagi"

I lavori estivi sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno saranno effettuati di notte per ridurre al minimo i disagi alla circolazione. Lo ha annunciato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Durante un evento a Firenze, Giani ha spiegato che questa decisione è stata presa per evitare le file estive causate dai lavori diurni. Ha sottolineato che l'estate è il periodo migliore per interventi sull'asfalto a causa delle condizioni climatiche favorevoli. Pertanto, i lavori notturni sono una scelta obbligata per garantire la qualità delle riparazioni, minimizzando al contempo i disagi per gli automobilisti.