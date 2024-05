Keu, sopralluogo alla Green Park Pontedera: "Smaltimento nei tempi, nessun pericolo per falde e pozzi"

E' stato effettuato, nei giorni scorsi, un sopralluogo congiunto sull'area di cantiere della società Green Park. Lo scopo era quello di verificare, con le formalità previste dalla legge, l'adempimento delle ordinanze sindacali che prevedono la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti depositati temporaneamente nelle piazzole di stoccaggio terreni.

Al sopralluogo hanno partecipato i soggetti e i servizi istituzionalmente competenti sulla materia, oltre al rappresentante della società Green Park. Nel verbale si prende atto che è stata istruita tecnicamente e avviata la rimozione della pista di cantiere contenente Keu e sono in corso le attività per lo smaltimento del materiale presso un impianto esterno. La società Green Park ha diffuso, a tal proposito, una nota stampa che di seguito riportiamo:

"La società Green Park srl, al fine di informare i residenti delle aree circostanti il proprio sito di intervento sull’andamento delle operazioni di rimozione del KEU, comunica che le operazioni di smaltimento stanno procedendo secondo i tempi previsti nel cronoprogramma e che si sta impegnando per poter accorciare il più possibile i tempi di rimozione mediante individuazione di ulteriori impianti con la connessa possibilità di rimuovere e smaltire il materiale con più mezzi al giorno rispetto all'attuale cadenza programmata.

I rallentamenti iniziali dovuti al maltempo dovrebbero ormai essere superati e si confida di riuscire ad accorciare il cronoprogramma già dal mese di giugno.

Si segnala che in data 14 maggio abbiamo avuto il controllo ARPAT durante le operazioni di carico e che il verbale redatto non ha evidenziato nessuna anomalia.

In data 20 maggio c’è stato un sopralluogo congiunto con Comune di Pontedera, ASL, ARPAT e Comando della Polizia Locale per constatare l’andamento delle operazioni di smaltimento nel rispetto delle ordinanze comunali. In quell’occasione Green Park ha trasmesso agli enti il cronoprogramma delle operazioni di rimozione, i formulari dei conferimenti in discarica effettuati e le analisi delle acque sotterranee e di superficie effettuate in contraddittorio con ARPAT in data 22 aprile 2024.

I risultati delle analisi effettuate, che hanno cadenza semestrale, hanno evidenziato ancora una volta che le operazioni di messa in sicurezza stanno funzionando e che non c’è alcun pericolo per le falde e i pozzi. La società garantisce il massimo impegno per la chiusura in tempi brevi di questa operazione scusandosi di non poter adempiere con la celerità che vorrebbe."

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa