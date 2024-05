Le vie e le piazze di San Miniato, Fiordispina dedica un libro alla toponomastica e alla memoria

Martedì 28 maggio alle ore 21.30 alla Casa Culturale di San Miniato Basso (Piazza G. Scali, 11), nella sala Gabbriello Bertini, l’ANPI di San Miniato presenta il libro “Le vie della memoria e della democrazia. La toponomastica di San Miniato per la Libertà” a cura di Delio Fiordispina. Oltre al curatore intervengono Maria Fancelli (Emerita dell’Università di Firenze) e Alessandro Frosini (Ex dirigente dell’Istituto Tecnico “C. Cattaneo” di San Miniato), coordina la serata Filippo Lotti. Porteranno il loro saluto: Bruno Possenti (Presidente provinciale dell’ANPI di Pisa),Andrea Gronchi (Presidente dell’Azienda Speciale Farmacie di San Miniato) e un rappresentante dell’amministrazione comunale.

Il volume descrive l’intitolazione di molte vie e piazze di San Miniato dedicate a personaggi di livello locale, nazionale e internazionale legati all’antifascismo, che hanno aiutato la nascita e dato sostanza alla nostra Repubblica e che hanno messo il loro impegno per la difesa dei valori della legalità e della pace portando avanti, nella loro vita, un forte impegno civile o professionale.

Le scelte della toponomastica spesso simboleggiano i valori di riferimento di una comunità, così il libro può essere uno strumento per riflettere su queste intitolazioni.

Questa pubblicazione può diventare un’occasione di confronto per i cittadini, le scuole, le associazioni; in qualche modo è un elemento di educazione civica, che può essere utile da diversi punti di vista. Oltre 110 biografie dove emerge un mosaico multiforme che ci aiuta a disegnare un affresco, permettendoci di comprendere i nostri valori.

Come dice Ilario Luperini, nell’introduzione:“Contribuisce alla costruzione di un monumento alla Memoria, un monumento che, per suo carattere, è in continua evoluzione. Memoria intesa come insieme di valori: democrazia, libertà, rispetto, inclusione. Ma anche come imprescindibile strumento di conoscenza. Come elemento di costruzione della storia. Il libro di Delio, in conclusione, è un libro di storia, ma è anche qualcosa di più: ci restituisce l’identità di un luogo e ce lo fa ri-vivere”.

Le strade costituiscono una mappa di orientamento per muoversi in un territorio e al tempo stesso un riferimento ideale che è un bene conoscere. Spesso invece il nome di una via non ci dice nulla, non si sa neppure chi fosse la persona citata; con queste biografie riusciremo a comprendere meglio ciò che ci circonda. La serata di martedì 28 maggio sarà, così, un interessante momento di apprendimento e di confronto.

