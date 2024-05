Mondiali antirazzisti: in oltre 500 domani al Parco dell'Argingrosso a Firenze

Tornano a Firenze i Mondiali Antirazzisti, il 25 maggio dalle 14 alle 19, presso il parco dell’Argingrosso in via delle Isole, che vanno in scena per la loro tappa cittadina. La manifestazione ha lo scopo, attraverso lo sport, mettere al centro dell’attenzione uguaglianza e inclusione ha lo scopo di far riscoprire i valori dello sport ed è organizzata dal Comitato di Firenze dell’Uisp con la collaborazione del Comune di Firenze e di Città metropolitana di Firenze, col patrocinio anche di Regione Toscana e il supporto del Quartiere 4 dove si svolgerà l’evento.

Sono previste 22 squadre di pallavolo e 18 di calcio e sono attesi circa 500 partecipanti con una leggera prevalenza femminile. Tutte le squadre partecipanti provengono dalla Toscana, soprattutto da Firenze ma anche Livorno, Pistoia e Pisa.

Le squadre sono formate da atleti ed atlete in rappresentanza di 31 etnie diverse; ci sarà anche una rappresentanza di detenuti dell’Istituto penitenziario di Sollicciano insieme ad un paio di scuole fiorentine. Sarà presente anche il club calcistico Centro Storico Lebowski, affiliata Uisp Firenze, che ha una sezione femminile che ha sfiorato nel campionato conclusosi da poche settimane la promozione in serie C dove giocano due ragazze afghane. Un piccolo esempio su come declinare sport e inclusione al femminile. “L’iniziativa – spiega Marco Ceccantini, presidente Uisp Firenze - è inserita all’interno di un’altra grande manifestazione del Quartiere 4, la Festa dell’Argingrosso. Grazie a essa riusciremo a dare maggiore visibilità all’evento e a garantire più attività contemporaneamente. Una manifestazione che accomuna oltre 30 etnie diverse colorate dei colori della pace attraverso il collante sportivo”.