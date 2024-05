Morta neonata di 10 mesi dopo due ricoveri d'urgenza nel Pisano

A soli 10 mesi ha perso la vita una bambina dopo il ricovero d'urgenza all'ospedale Lotti di Pontedera e al Meyer di Firenze. Lo riporta la cronaca del quotidiano Il Tirreno. A dare le prime avvisaglie ai genitori un respiro affannoso. Prima è giunto il consiglio del pediatra, poi la chiamata al 118. All'ospedale di Pontedera la piccola è giunta in gravi condizioni. Poi il trasferimento in volo a Firenze con l'elisoccorso Pegaso, per non perdere nemmeno un minuto di questa giovanissima vita. Che purtroppo non ce l'ha fatta. Il pm ha disposto l'autopsia per dare un chiarimento definitivo ai genitori straziati dal dolore. Potrebbe essere stata un'infezione a causare il tracollo, ma non è chiaro cosa ha provocato questa infezione.