Open Day dedicato all'emicrania, info point all'ospedale di Empoli

Fondazione Onda ETS, In occasione della Settimana nazionale dedicata al mal di testa, coinvolge i presidi ospedalieri Bollino Rosa per promuovere la seconda edizione dell’(H) Open Day dedicato all’emicrania, offrendo servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi.

Il 27 maggio aderisce all’iniziativa anche la Neurologia di Empoli, offrendo alla popolazione un Info point, che si terrà dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso il Poliambulatorio dell’ospedale, 3 piano Blocco B. Durante l’incontro saranno date informazioni a coloro che non hanno mai effettuato una visita per cefalea, al fine di orientarli sul percorso di accesso. Presso l'ospedale di Empoli le dottoresse che si occupano dell'ambulatorio per cefalee sono Maria Letizia Bartolozzi, responsabile e Sara Giannoni.

L’emicrania è una patologia cronica che colpisce circa il 12 per cento degli adulti in tutto il mondo, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta la terza malattia più frequente e la seconda più disabilitante, comportando dunque un altissimo costo umano, sociale ed economico.

La promozione di questo (H) Open day per il secondo anno, si ripropone pertanto l’obiettivo di continuare a sensibilizzare la popolazione su una patologia spesso sottovalutata, nonché di offrire ai pazienti efficaci strumenti di diagnosi e cura da parte di centri cefalee riconosciuti virtuosi nella presa in carico multidisciplinare e multiprofessionale dei pazienti.