Pinocchio in USA, quando il testo di Collodi andò nelle università americane

Il convegno Pinocchio in USA – Lingua, Cultura e Storia d’Italia attraverso Le Avventure di Pinocchio nelle Università statunitensi evidenzia l’importanza del capolavoro di Carlo Collodi nella didattica accademica americana. Nelle università americane il testo viene studiato e analizzato in ogni sua dimensione e lo si utilizza come strumento di lavoro per meglio apprendere la lingua italiana, per comprendere e approfondire la cultura e la storia d'Italia.

Venerdì 24 maggio, alle 15:00 a Firenze, presso la Kent State University in Palazzo Vettori (via Cavour 26), i lavori iniziano con Fabrizio Ricciardelli, direttore Kent State University Florence/Presidente AACUPI, per seguire con Daniela Marcheschi, Edizione Nazionale delle Opere di Carlo Lorenzini, che interviene su “Quale Pinocchio per gli Stati Uniti?”.

Segue Perri Klass, New York University, su “ Pinocchio: l’infanzia nel XIX secolo”. Maria Truglio, Penn State University, parla su “Pinocchio in Pennsylvania”. Doris Gebel, USBBY/United States Board on Books for Young People, traccia “Le Avventure di Pinocchio e le sue numerose traduzioni nella letteratura per l’infanzia negli Stati Uniti”; Kenneth Gross, University of Rochester, parla di “Un bambino pericoloso”. Ultimo intervento di Bianca Calabresi, Columbia University, con “Asini e incantatrici: insegnando Pinocchio e i confini dell’umano”.

Sabato 25 maggio i lavori si spostano a Pescia presso il Palazzo del Podestà (piazza del Palagio 7) Intervengono: Riccardo Franchi, Sindaco di Pescia, Pier Francesco Bernacchi, Presidente Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Giordano Bruno Guerri, Comitato Scientifico Fondazione Nazionale Carlo Collodi. Gli interventi di: Maria Cristina Anzilotti, Fondazione Nazionale Carlo Collodi (La fortuna di Pinocchio negli Stati Uniti), Paola Nastri, Yale University (Le Avventure di Pinocchio nella classe di lingua: una proposta e alcune riflessioni); John Hooper, The Economist (Aspetti dell’Italia contemporanea attraverso Le avventure di Pinocchio); Edoardo Tacchi, iME italianme (In classe con Pinocchio), Anna Kraczyna, CEA CAPA Education Abroad Florence (La rilevanza dei temi di Pinocchio nel XXI). Nel pomeriggio, alle 15:00, Visita guidata del Parco di Pinocchio a Collodi.