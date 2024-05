Premiata Volterra Danza per il sostegno all'associazione Non più sola, che opera a favore delle donne con tumore al seno. La consegna del premio è avvenuta durante una cena che si è tenuta ieri, 23 maggio, nei locali dell'istituto alberghiero Ferruccio Niccolini di Volterra.

"Questo riconoscimento ci rende senz'altro felici" commenta Rossella Cambi, co-fondatrice di Volterra Danza, "ma ci rende ancora più felici sapere che abbiamo potuto contribuire a far stare meglio delle persone attraverso l'arte e la danza, oltre ovviamente all'instancabile impegno di tutti i nostri allievi". "Una passione per uno scopo così nobile è emozionante", aggiunge la collega e socia Benedetta Betti, "sicuramente riproporremo a breve lo spettacolo rinnovato e più ricco, perché ci saranno anche dei pezzi del saggio previsto per il prossimo 4 giugno".

Benedetta Betti e Rossella Cambi, con le allieve e gli allievi della loro scuola di danza, avevano infatti ideato uno spettacolo al Teatro Persio Flacco lo scorso 15 ottobre, dal titolo _Dance for Women_. Il ricavato della vendita dei biglietti era andato all'associazione per l'acquisto di caschi refrigeranti per le persone in chemioterapia.

Quella di ieri è stata una serata che ha raccolto in un momento di festa numerose persone che in maniera diversa sono vicine all'associazione Non più sola, che opera tra Volterra e Pontedera con azioni di supporto per le donne che affrontano la malattia oncologica. L'iniziativa è stata l'occasione per premiare le persone che nell'ultimo anno si sono distinte per aver contribuito in modo speciale al lavoro dell'associazione.

L'aperitivo e la cena sono stati curati dagli studenti dell'istituto alberghiero Ferruccio Niccolini di Volterra, a cui va il ringraziamento di tutta Volterra Danza. Durante l'aperitivo, alcune allieve della scuola, accompagnate al pianoforte da Poyen Simoncini anch'esso allievo della scuola ,si sono esibite per i presenti. Un grazie necessario va anche a tutti coloro che, assistendo agli spettacoli, ci hanno permesso di realizzare qualcosa di così importante.

Volterra Danza ringrazia inoltre gli allievi che hanno partecipato alla serata: Sarah Benassai, Agnese Toncelli, Aurora Campatelli, Asia Biagini, Chiara Grandoli e

