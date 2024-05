Ruba offerte in chiesa, arrestato dai carabinieri in Valdera

Furto di monete dalle offerte della chiesa. I carabinieri della compagnia di Pontedera sono intervenuti in Valdera dove una persona è stata notata con fare sospetto. Mentre usciva è stato bloccato e addosso gli è stato trovato un metro in metallo semirigido alla cui estremità è stato trovato del nastro biadesivo con cui aveva portato via dei soldi dalla cassetta delle offerte. L'uomo è stato arrestato, il giudice ha disposto la convalida rimettendolo però in libertà.