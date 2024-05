Toscanello d'Oro a Pontassieve con Tiromancino, Mara Venier e Jerry Calà

Pontassieve è pronta ad accogliere la 55ª edizione del Toscanello d'Oro, il tradizionale evento dedicato a vino, territorio e cultura. Cresce l’attesa per quella che è la più longeva e amata manifestazione della Valdisieve: dal 28 maggio al 2 giugno 2024, Pontassieve si trasformerà in un vibrante centro di attività con degustazioni di vini, esibizioni artistiche, laboratori, concerti e tanto altro.

Dopo le edizioni da record degli ultimi anni, la festa torna più grande e più ricca. Saranno sei i giorni di festa nel centro storico del paese: grazie all’organizzazione della Pro Loco di Pontassieve, con i suoi oltre 100 volontari, con il contributo di Città Metropolitana, Comune di Pontassieve e Publiacqua, il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura e il supporto di numerosi sponsor e associazioni del territorio, anche quest’anno la festa sarà ricca di emozioni e di esperienze uniche per tutti i gusti e per ogni età.

Le strade di Pontassieve diventeranno il teatro di degustazioni, incontri e spettacoli. Su tutti, tra gli “eventi top”, da segnalare giovedì 30 maggio l’incontro con la popolare conduttrice Mara Venier, in Piazza Vittorio Emanuele II, e lo show di Jerry Calà in Piazza Cairoli. Si svolgerà in piazza Cairoli anche il concerto dei Tiromancino, la sera di venerdì 31. Tutti gli eventi sono gratuiti.

L'inaugurazione avrà luogo martedì 28 maggio alle 17 in Piazza Vittorio Emanuele II, seguita dalla sfilata del Corteo Storico e da numerose attività, tra cui escursioni, mostre d'arte e incontri culturali. Nel corso della settimana, a ogni ora del giorno, si alterneranno degustazioni di vini, concerti dal vivo, conferenze, giochi e laboratori per i più giovani.

Tra i tanti momenti attesi anche il tributo a Fabrizio De Andrè in Piazza Boetani il 31 maggio, le visite alle cantine e i laboratori per più piccoli. Tutte le serate saranno animate da musica dal vivo, DJ set e degustazioni tematiche.

Confermato il cuore della manifestazione, la Cittadella del Vino in Piazza Vittorio Emanuele II, dove ogni giorno, dalle 18 alle 21, si terrà l'Aperitivo in Cittadella, in collaborazione con Slowfood. Come da tradizione, il Toscanello d'Oro offre diverse opportunità per gli amanti del vino con degustazioni guidate a cura di FISAR e del Consorzio Chianti Rufina. Dopo il successo delle scorse edizioni, torna anche la wine-card, una tessera che permetterà di assaggiare le produzioni vinicole locali direttamente dagli stand delle aziende, dislocate nella Via del Vino, in Via Tanzini.

Per gli appassionati di sport, non mancheranno le occasioni di divertimento: dal calcio a 7 alla competizione podistica “Trofeo Toscanello”, dal Torneo di padel Rodeo del Toscanello, passando per il torneo di bocce al Pallaio e la competizione di mountain bike sul colle del Bardellone.

Numerose anche le mostre di pittura e fotografia dislocate in varie location del centro storico, grazie anche alla collaborazione del Museo Geo. La bottega di liuteria e le passeggiate guidate attraverso i luoghi storici di Pontassieve offriranno opportunità di apprendimento e divertimento.

Come ogni anno, il Toscanello d’Oro offrirà un’opportunità unica per ritrovarsi a mangiare insieme: aperto tutti i giorni il Ristorante del Toscanello (Piazza XIV Martiri) con la sua proposta gastronomica in cui si fondono tradizione e reinterpretazioni, lo street food de La Tavernetta (Piazza Boetani) e ovviamente gli stand delle case vinicole lungo la Via del Vino (Via Tanzini). Durante i giorni della manifestazione saranno presenti anche stand di street food in Piazza Cairoli, senza scordare l’offerta dei ristoranti e bar di Pontassieve e San Francesco.

“Il Toscanello d'Oro da oltre mezzo secolo è fedele al motto vino, territorio e cultura” spiega il Consiglio della Pro Loco di Pontassieve. “Quella che era una manifestazione nata per valorizzare le eccellenze vitivinicole locali si è confermata nel tempo come un’occasione insostituibile per tutta la Valdisieve e non solo. Un’opportunità di incontro, di convivialità e di condivisione”

Per rimanere sempre aggiornato sulla 55° edizione del Toscanello D'oro, segui le pagine social della Proloco Pontassieve e Toscanello D'oro

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa